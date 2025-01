Lokalt investeringsselskab køber sig ind i Esbjerg Havns ejendomsselskab

Torsdag 23. januar 2025 kl: 11:22

Klare perspektiver



Af: Redaktionen Esbjerg Havn udskilte sidste år sine ejendomme i et særligt ejendomsselskab med ønsket om at tiltrække eksterne kræfter.- Vi har haft et ønske om at involvere flere parter i aktiviteter på havnen til at understøtte vores arbejde med infrastrukturen. Det vil øge eksternt engagement, skaffe finansiering og sætte flere kompetencer i spil, så vi fremover kan sætte endnu flere projekter i gang, siger Dennis Jul Pedersen, der er direktør i Esbjerg Havn.Havnen i Sydvestjylland, der gennem årene har udviklet sig fra at være en fiskerihavn til en at være en havn for offshore-virksomheder og transportvirksomheder, er i øjeblikket i gang med femte etape af sin havneudvidelse. Udvidelse omfatter et nyt areal på 74 hektar, der inddrages fra søterritoriet, samt et tilstødende område på 19 hektar, hvilket samlet giver en udvidelse på 93 hektar. Projektet forventes færdigt ved udgangen af året. Samtidig bliver der bygget flere nye lagerhaller for at imødekomme efterspørgslen.- E. Bank Lauridsen Holding A/S bliver vores første medejer og vi er utroligt glade for, at det bliver netop dem. De er lokale med stor aktivitet og interesse i byen, havnen og dens videre udvikling,” siger Dennis Jul Pedersen.Beslutningen om at investere blev formelt godkendt på et byrådsmøde.Hos E. Bank Lauridsen Holding A/S er man også tilfredse det nye samarbejde. Virksomheden konstaterer, at Esbjerg Havn har en nøgleposition indenfor offshore-aktiviteter i Nordsøen, og de ser klare perspektiver i den fremtidige udvikling på det område. Samtidig passer investeringen godt ind i E. Bank Lauridsen Holdings strategiske målsætning i forhold til ejendomsinvesteringer generelt.- Vi har et ønske om at sprede vores portefølje af investeringer i ejendomme, og vi ser et stort potentiale på Esbjerg Havn. Samtidig er havnen drevet af visionære og ordentlige mennesker. Vi ser frem til, at vi sammen kan understøtte den generelle udvikling på havnen, og i øvrigt bidrage med vores erfaring indenfor ejendomsudvikling, investering og drift, siger Per Bank Lauridsen på vegne af familien bag selskabet.For Esbjerg Havn er dette første skridt i strategien om at involvere eksterne parter i udbygningen af havnen. Derfor ventes det, at flere investorer vil indtræde i ejerkredsen af havnens ejendomsselskab. ¨







- Der er mange gode grunde til at vækste sammen. Det har vi planer om at flere skal deltage i, siger Dennis Jul Pedersen.





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.