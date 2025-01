Sejltider for hurtigfærger til Rønne bør ændres

Mandag 20. januar 2025 kl: 13:29

Af: Redaktionen Bornholmslinjen oplyser, at rutens hurtigfærge »Express 5« skal bruge 10 minutter mere på turen mellem Rønne og Ystad efter, at udbygningen af Rønne Havn har ændret færgernes rute så meget, at det kniber med at holde de eksisterende fartplaner. Derudover peger Bornholmslinjen på, at færgerne også bruger længere på at manøvrere i Rønne Havn.Havnens ændrede udsende har betydet, at det har været nødvendigt for rederiet at lave helt nye bølgemålinger og miljøundersøgelser, så Kystdirektoratet og Søfartsstyrelsen kunne godkende den nye rute. Godkendelsen dikterer, at færgerne skal ned i hastighed otte kilometer tidligere end før havneudbygningen.Længere sejltid og mere komplicerede manøvrer betyder altså et kraftigt forøget olieforbrug, som rederiet har fået valideret hos det danske, maritime konsulenthus OSK. Beregningerne er præsenteret for Transportministeriet, som har tilsluttet sig analysen og konsekvenserne, som nu er sendt i høring hos Trafikkontaktrådet for Bornholm.- Ændringerne i havnens design har betydet, at færgerne har skullet sejle meget hurtigt for at overholde sejltiderne på 80 minutter, og det har resulteret i et øget forbrug af brændstof på hver tur på små 10 procent. Det er ikke holdbart set i forhold til klima, og det er en meget stor ekstra udgift for rederiet, siger Molslinjens administrerende direktør, Kristian Durhuus.Forsøget på at fastholde de kendte afgangstider betyder, at det skal forsøges at gøre opholdene i havnene Rønne og Ystad kortere. Færgerne skal fremover vendes på 30 minutter i stedet for de nuværende 40 minutter. Øvelsen med kortere havneophold og længere sejltid giver tilsammen en lille besparelse på olieforbruget set i forhold til før havneudvidelsen.- Men vi ved, at vi på de fleste af de store rejsedage vil få brug for at indhente tid, så vores håb er her, at vi i det mindste rammer status quo på olieforbrug i forhold til før, havnen lagde hindringer i vejen for os, Siger Kristian Durhuus.Afgangstiderne, som har været der i næsten 15 år vil der ikke blive ændret på, men færgerne vil komme ti minutter senere frem i Rønne og Ystad. Bornholmslinjen påpeger, at de mulige nye tider er forsøgt koordineret med Ystad Havn og en række andre interessenter omkring ruten.- Vi læner os en anelse ud ad vinduet her, for i højsæsonerne kan vi få problemer med en havnetid på 30 minutter - særligt i Ystad, hvor vejen ud af havnen er en smule kringlet - men også i Rønne, hvor det ofte kan knibe med at få tømt færgerne hurtigt nok. Men vi giver det chancen for at bevare de kendte afgangstidspunkter, og så må vi evaluere på det, når vi har prøvet det af, siger Kristian Durhuus.Bornholmslinjen ønsker den nye sejlplan godkendt og sat i drift fra lørdag 1. marts 2025.