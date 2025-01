Region giver unge en stemme i den kollektiv trafik gennem digitale borgermøder

Mandag 20. januar 2025 kl: 10:38

Lidt om unge og transport:

Unge udgør over halvdelen af passagererne i den kollektive trafik i Region Sjælland

Transporttiden fra hjem til uddannelse har stor betydning for unges muligheder for at gennemføre en uddannelse

En velfungerende kollektiv trafik understøtter unges sociale liv, fritidsarbejde og kulturelle aktiviteter

Der er et stort potentiale i at fastholde unge som brugere af kollektiv trafik senere i livet

Borgerinddragelse:

Region Sjælland ønsker at styrke borgerinddragelsen på tværs af regionens initiativer

Regionsrådet godkendte i januar 2024 et inspirationskatalog fra et særligt inddragelsesudvalg med anbefalinger og metoder til at forbedre dialogen med borgerne

Udvalget for udvikling, kollektiv trafik, uddannelse og internationalt besluttede at teste digital borgerinddragelse for at sikre input bredt fra hele regionen

Borgermøderne blev afholdt 18. november 2024, 2. december 2024 og 15. januar 2025 med elever fra Campus Odsherred, ZBC Vordingborg, Campus Køge og Nakskov Gymnasium

Af: Redaktionen Gennem tre møder har unge fra fire forskellige uddannelsessteder givet deres input, som nu skal danne grundlag for politiske prioriteringer og forbedringer af kollektiv trafik.- Unge udgør en stor del af passagererne i den kollektive trafik, men det er en gruppe vi sjældent hører direkte fra gennem de traditionelle kanaler. Deres perspektiver er vigtige og kan give os værdifulde indsigter til at forbedre den kollektive trafik, siger formand for udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde i Region Sjælland Christian Wedell-Neergaard (K).Borgermøderne blev afholdt digitalt via Teams og testede forskellige formater. To møder blev afholdt som hybridmøder, hvor eleverne samledes i grupper på deres uddannelsessteder og deltog samlet online, mens det tredje var et rent digitalt møde, hvor deltagerne kunne logge ind fra hvor som helst - lige fra bussen til træningscentret.- Vi har oplevet nogle meget engagerede unge med stærke meninger og gode idéer. Det har været en spændende oplevelse at få en direkte dialog med dem og samtidig teste nye metoder til digital borgerinddragelse, siger næstformand for udvalget Felex Pedersen (S).Fire millioner kroner skal bringe de unges ønsker til virkelighedBorgermøderne blev afholdt med elever fra Campus Odsherred, ZBC Vordingborg, Campus Køge og Nakskov Gymnasium. Nu skal de unges input danne grundlag for udvalgets prioriteringer i den kollektive trafik. Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde har afsat fire millioner kroner til at imødekomme de unges ønsker, og beslutninger om konkrete tiltag træffes i marts.- At skabe en god kollektiv trafik for de unge ligger hele udvalget meget på sinde. Transporttiden til og fra uddannelse har stor betydning for unges muligheder for at gennemføre en uddannelse, og samtidig skal den kollektive trafik understøtte et godt ungdomsliv her i regionen, siger formand for udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde i Region Sjælland Christian Wedell-Neergaard.Udvalget og de unge vil sammen evaluere designet og formatet for de tre borgermøder for at sikre, at erfaringerne bruges til fremtidige borgerinddragelser i regionen.