Sættevogne bliver renoveret - og får flere år på vejene

Fredag 17. januar 2025 kl: 10:30

Af: Redaktionen I 2025 vil TIP Group og DSV renovere 500 Schmitz huckepacktrailere og dermed forlænge deres levetid og sikre, at de vil blive ved med at køre på DSV's europæiske ruter. Refurbishment - renovering - i stedet for udskiftning er et resultat af begge virksomheders ønske om aktivt at fremme cirkulære økonomiinitiativer, som vil hjælpe med at reducere CO2-udledningerne.



TIP Group og DSV peger på, at cirkulære løsninger giver en række, når det gælder flåden af lastbiltrailere. Og den nye aftale bygger på erfaringerne fra en vellykkede renovering af 1.000 trailere i 2023 og 991 trailere i 2024.





Renovering frem for udskiftning giver mange fordele

I forbindelse med den nye aftale fremhæver TIOP Group sammen med DSV følgende:



Betydelig reduktion af udledningerne

Forskellen i udledninger fra en ny og en renoveret trailer er en betydelig nedsættelse af udledningerne på anslået 8.000 ton CO2 for de 500 trailere i løbet af den forlængede brugsperiode. TIP Group har beregnet, at en renoveret gardintrailer skønsmæssigt udleder 2,7 ton CO2, hvilket omfatter bidrag fra både materialer, energi og opvarmning anvendt i forbindelse med renoveringen Forlænget driftslevetiden

DSV fordobler driftslevetiden for hver enkelt trailer. Efter fem års aktiv brug vil traileren køre yderligere seks år i DSV's vognpark. Det reducerer behovet for nye investeringer og giver yderligere langsigtet værdi for DSV's vognpark Maksimerer driftstiden

DSV og TIP vil yderligere styrke deres værkstedssamarbejde i Europa med forbedrede vedligeholdelsesprogrammer, der har til formål at minimere nedetiden og garantere maksimal trailerydelse, således at vognparkens produktivitet maksimeres

- Hos DSV arbejder vi hårdt for at reducere vores miljøpåvirkning ved hjælp af både innovative og praktiske løsninger. Refurbishment af trailere i stedet for at udskifte dem er en simpel, men virkningsfuld måde at nedskære udledningerne på, samtidig med at vi bevarer den høje servicekvalitet, som vore kunder forventer, siger Flemming Steiness, der er Managing Director, DSV Global Equipment Services.





- Initiativer til styrkelse af en cirkulær økonomi som dette er afgørende for sænkningen af det samlede CO2-aftryk, og vi er vældig glade for samarbejdet med TIP Group om at fremme virkelig forandring, siger han videre.







Betydelig reduktion af udledningerneForlænget driftslevetidenMaksimerer driftstiden- Hos DSV arbejder vi hårdt for at reducere vores miljøpåvirkning ved hjælp af både innovative og praktiske løsninger. Refurbishment af trailere i stedet for at udskifte dem er en simpel, men virkningsfuld måde at nedskære udledningerne på, samtidig med at vi bevarer den høje servicekvalitet, som vore kunder forventer, siger Flemming Steiness, der er Managing Director, DSV Global Equipment Services.- Initiativer til styrkelse af en cirkulær økonomi som dette er afgørende for sænkningen af det samlede CO2-aftryk, og vi er vældig glade for samarbejdet med TIP Group om at fremme virkelig forandring, siger han videre.

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.