A-Busser i Aarhus vil få flere afgange

Onsdag 15. januar 2025 kl: 12:56

Af: Redaktionen På Midttrafiks hjemmeside kan man i øjeblikket tage et kig på de kommende køreplaner i forbindelse med den igangværende høring. Zoomer man ind under Aarhus og finder køreplanerne for A-buslinjerne 3A og 4A, kan man se, at der er planlagt flere afgange.Rejser man med 3A mellem Aarhus Ø og Tilst får man seks ekstra afgange at vælge imellem. De bliver fordelt i tidsrummet cirka klokken 7-8 og cirka klokken 14-16 og betyder, at 3A vil køre med 8 afgange i timen eller hvert 6.-8. minut.Går den daglige rejse med 4A mellem Brabrand og Viby, vil 8 ekstra afgange give busafgange 10 gange i timen i tidsrummet cirka klokken 7-8 og cirka klokken 13-16. Altså bus hvert 6. minut.- Med de ekstra afgange på linje 3A og 4A tager vi hul på Aarhus Kommunes ambitiøse plan om at styrke den kollektive trafik i Aarhus. Når bussen kører hvert sjette minut, behøver kunderne ikke længere skele til køreplanen, men kan bare gå ned til busstoppestedet og hoppe på den næste bus, siger Henrik Juul Vestergaard, der er afdelingschef for Planlægning, Rådgivning & Flextrafik hos Midttrafik.- Oven i det ser vi nu de første effekter af Aarhus Kommunes arbejde for bedre busfremkommelighed, hvor nye busbaner og signalprioritering i en række lyskryds er med til at give flere af A-buslinjerne en forlomme i forhold til den øvrige trafik. Det har stor betydning for, at busserne kan komme frem i myldretrafikken og dermed overholde deres køreplaner. Vi glæder os til at give kunderne et endnu bedre produkt i 2025, tilføjer Henrik Juul Vestergaard.Midttrafiks høring løber frem til søndag 19. januar, hvorefter alle høringssvar bliver indsamlet og vurderet af Midttrafik.Det er Region Midtjylland og kommunerne, der træffer den endelig beslutning om de kommende køreplaner, når Midttrafik har sagsbehandlet høringssvarene. De endelige køreplaner bliver offentliggjort på midttrafik.dk i maj.