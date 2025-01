Fire-akslet tip-trailer med automatisk rullepresenning rummer 37 kubikmeter

Mandag 6. januar 2025 kl: 11:01

Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i boks-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Kasse-opbygning:

Indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesytem. 3/2 ventil monteret for automatisk åbning

Bund udført i 7 mm alu-plade i speciel slidstærk kvalitet og beklædt med 15 mm kunststof, hvor de sidste 3.000 mm er med HD1000 styrkeklasse

Siderne er fremstillet i 40 mm alu-profiler med 4 mm gods på inderside og 2,8 mm gods på yderside og beklædt med 10 mm kunststof i en højede på 1.250 mm

Tophængslerne er flyttet 180 mm frem for at give 10 procent større åbning ved aflæsning

Kost- og skovlbeslag i venstre side

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkventil. Første aksel er løftbar, mens fjerde aksel er både løftbar og selvstyrende

Kel-Berg sikkerhedspakke med tilt-alarm og dumperventil

Lidt om Gunnar Nielsen, Aars A/S:

De nye trailere er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Gunnar Nielsen, Aars A/S udfører en bred vifte af opgaver inden for anlægssektoren og har stor erfaring med alle former for belægningsarbejder fra små specialopgaver til store belægningsopgaver.