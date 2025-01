Tre nye øer får ophævet taxiloven

Torsdag 2. januar 2025 kl: 10:17

Bågø (1. juli 2024)

Endelave (1. juli 2024)

Hjarnø (1. juli 2024)

Orø (1. juli 2024)

Fur (1. oktober 2024)

Nekselø (1. oktober 2024)

Omø (1. oktober 2024)

Sejerø (1. oktober 2024)

Agersø (1. januar 2025)

Avernakø (1. januar 2025)

Lyø (1. januar 2025)

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen De tre nye øer, som fra årsskiftet er kommet med på listen over øer, der er undtaget taxiloven, er Agersø, Avernakø og Lyø er. Det betyder, at enhver på øerne kan sætte et skilt op og tilbyde kørsel mod betaling - uden at skulle have sædeføler, taxameter eller andet, der er et krav i taxiloven.- Muligheden for at blive undtaget taxiloven er blevet taget godt imod i mange øsamfund, og jeg er sikker på, at flere kommer til i det nye år. Målet er at sikre mest mulig mobilitet. Nu sætter vi endnu flere øer fri fra lovgivning til at indrette de lokale transporttilbud, de ønsker. Det glæder mig naturligvis, siger transportminister Thomas Danielsen (V).Ø-taxi-ordningen trådte i kraft 1. januar 2024. Landets kommuner kan søge om undtagelse fra taxiloven på ikke bro- eller landfaste øer mindre end Bornholm. Ansøgningerne til ordningen bliver behandlet løbende, og de første øer blev undtaget med virkning fra 1. juli 2024. Siden er flere kommet til, og pr. 1. januar 2025 er i alt 11 øer undtaget taxiloven: