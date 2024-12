Trafikselskab lægger billetsalget over i en anden app

Mandag 23. december 2024 kl: 09:45

Udfasning af billetter sker løbende i 2025 og 2026

Tidsplan for udfasning af billetter i Midttrafik app:



Ungdomskort: 31. marts 2025

Pendlerkort: 30. april eller 31. maj 2025

Specialbilletter (eksempelvis dagsbilletter): 31. august 2025

PendlerKlip: 30. september 2025

Klippekort: 30. september 2025

Enkeltbilletter: 28. februar 2026

Af: Redaktionen Billetløsninger som Midttrafik app og Rejsekort som kort er på vej ud til fordel for landsdækkende produkter som Rejsebillet og Rejsekort som app.Sammen med Rejseplanen smelter de to billetapp en dag sammen til den landsdækkende MaaS-app (Mobility as a Service), så man som rejsende får alle rejseinformationer samlet i én app, når man skal afsted med kollektiv trafik eller delemobilitet.Da Ungdomskort er den første billettype, der flytter, anbefaler Midttrafik, at Ungdomskort-kunderne skifter over til Rejsebillet, når de skal købe deres næste Ungdomskort til januar 2025.En vejledning på midttrafik.dk guider med 10 trin til et let skifte fra Ungdomskort i Midttrafik app til et Ungdomskort i Rejsebillet. Pris og betingelser er ens i de to apps. Sidste chance for at købe et Ungdomskort i Midttrafik app er 31. marts 2025. Midttrafik håber dog, at de fleste kunder vil skifte over til Rejsebillet allerede nu.Midttrafik app udbyder i dag mange forskellige slags billetter og dækker dermed behovet hos de faste rejsende og de dem, der ikke rejser så tit. Fra november 2024 har man kunne købe stort set de samme billetter på den landsdækkende app, Rejsebillet.Da klippekortene blev udfaset hos de øvrige trafikselskaber i forbindelse med takstreformen Takst Vest i 2018 til fordel for rejsekortet, valgte Midttrafik at tilbyde et digital klippekort i Midttrafik app som alternativ. I skiftet fra regional app til landsdækkende app bortfalder muligheden for at købe klippekort. Kunderne kan i stedet bruge Rejsekort som app, hvor de kan optjene mængderabat og rejse billigere uden for myldretiden.Midttrafik vil med informationskampagner og tilbud om vejledning vis Midttrafik kundeservice gøre en indsats for at gøre overgangen fra Midttrafik app til Rejsebillet så let som muligt.