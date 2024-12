App åbner for tjek-ind for unge

Torsdag 12. december 2024 kl: 13:19

Af: Redaktionen - Der har længe været et ønske fra vores kunder om at finde en løsning, så også de store børn mellem 12 og 17 år kunne stige på toget med et swipe i Check ind-løsningen i vores app, siger kundechef i DSB, Charlotte Kjærulff.I praksis betyder det, at forældre med deres DSB Plus profil kan oprette en DSB Familie. Derefter skal der oprettes en Plus profil til barnet, den profil bliver gennem DSB Familie knyttet til den voksnes profil. På den måde hæfter forælderen for sit barns rejser.- Vi arbejder hele tiden på at forbedre vores app og give vores kunder en god oplevelse, når de rejser, så den indsats fortsætter, siger Charlotte Kjærulff.Interesserede kan læse mere om DSB Familie