Regionaltog kører mellem Jyllands top og Hobro

Onsdag 11. december 2024 kl: 10:33

Færre IC-stop men regionaltog til flere



Af: Redaktionen Politikerne i Regionsrådets Udvalg for Regional Udvikling og Innovation traf mandag i denne uge en endelig beslutning om, at DSB's IC-tog skal standse i Skørping fra 2026 til 2030, hvilket samtidig baner sporet for at køre regionaltog til Hobro i den sydlige del af Region Nordjylland. Samtidig vil DSB's IC-tog ikke længere standse i Skalborg, Svenstrup, Støvring og Arden.- Vi er klar over, at der har været stor lokal bevågenhed omkring, hvor DSB skal standse. Vi har valgt at følge indstillingen fra Rebild Kommune. IC-togene standser derfor frem til 2030 stadig i Skørping, hvor der er flest passagerer, der benytter toget ud af Nordjylland. Samtidig glæder vi os over, at vores regionaltog fremover vil binde regionen sammen fra syd til nord - og ikke mindst at stationsbyerne i Himmerland forbindes til glæde for de daglige rejsende til skole og arbejde, siger Peder Key Kristiansen (S), der er formand for Udvalg for Regional Udvikling og Innovation.DSB’s IC-tog vil fra 2026 standse ved færre nordjyske stationer for at udnytte de forbedringer, der er lavet på jernbanen og give hurtige IC-tog ud af regionen til resten af Danmark.I den forbindelse har Region Nordjylland lavet en aftale med Transportministeriet om at forlænge den regionale togdrift helt til Hobro til glæde for passagerer i Nordjylland. Dermed vil byerne i Himmerland fortsat hænge sammen med gode togforbindelser, selvom IC-togene ikke længere vil standse i Skalborg, Svenstrup, Støvring og Arden.- Arden vil fremover primært blive betjent af regionaltog. Vi glæder os dog over, at det er lykkedes at forhandle en løsning, hvor Arden beholder to morgenafgange i nordgående retning med IC-tog, siger Peder Key Kristiansen.Den nye køreplan indføres i starten af 2026, når DSB skifter køreplan. På grund af sporarbejde i Aarhus sker det lidt senere end det normale køreplanskifte i midten af december.Nordjyllands Trafikselskab, DSB og Nordjyske Jernbaner vil informere om de mere konkrete ændringer i løbet af 2025.