Transportministeren vil med lovændring stille krav om egnede dæk i forhold til føret

Fredag 6. december 2024 kl: 12:19

Af: Redaktionen Baggrunden for den ændring, som transportministeren vil have gennemført, er, at der hvert år er eksempler på både lastbiler og personbiler tager chancen og kører ud på vinterveje med uegnede dæk på deres biler.- Jeg har netop sendt et lovforslag i høring, hvor vi skærper kravene, så det bliver helt klart, at det er førerens pligt - med bødestrafansvar - at sikre, at man ikke kører med uegnede dæk, når der er sne, is og sjap. Det er samme princip, som man har i Tyskland og Sverige, og det er helt grundlæggende sund fornuft, siger Thomas Danielsen.Samtidig vil der blive gennemført en kampagne, der skal sætte fokus på dækkene.- Det er et område, som jeg kommer til at følge tæt sammen med Transportudvalget. Nu lægger vi op til at skærpe kravene om at have ordentlige dæk og sørger for en informationsindsats, så ingen bør være i tvivl om reglerne. Samtidig holder vi øje med, om andre lande har gode erfaringerne med endnu strengere krav, men nu ser jeg i første omgang frem til at læse høringssvarene, siger Thomas Danielsen.Transportministeren vil efter planen fremsætte lovforslaget, der nu sendes i høring, efter nytår, så det - hvis det bliver vedtaget - kan træde i kraft 1. juli næste år.Parallelt med kravet om egnede dæk på bilen bliver kravet til dækmønster på lastbilers dæk hævet fra 1 mm til 1,6 mm, hvilket er det samme som i Tyskland og Holland. Denne ændring bliver justeret administrativt i detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr og forventes klar til sommer.Transportministerens forslag baserer sig blandt andet på en analyse af biles vejgreb, som Færdselstyrelsen har udarbejdet. Vejgrebsanalysen kan hentes via dette link - klik