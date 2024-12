Bøger og snebro får støtte fra transportfond

Mandag 2. december 2024 kl: 15:39

Bogen om ”Henrik Guldager” og bogen om ”Mogens Nielsen”

Hjælp til trafikskole

Snebro til uddannelsescenter

Udvikling af app til bedre trivsel på skole

Støtte til projekt ”Trivsel på tværs af uddannelser”

Tilskud til diverse transportrelaterede studieture

Af: Redaktionen I ansøgningsrunden for andet halvår i år var der indkommet i alt 31 ansøgninger til et samlet beløb på to millioner kroner. Heraf har FDE Fonden's bestyrelsen haft mulighed for at imødekomme 19 ansøgninger helt eller delvist.Blandt de støttede projekter er:- Vi er glade for, at FDE Fonden også denne gang har kunnet støtte gode og positive tiltag inden for fondens formål, siger FDE Fondens formand Jens Iwer Petersen.En liste over de støttede projekter findes på fondens hjemmeside "Donationer 2. halvår 2024" - klikInteresserede kan se en liste over donationer fra FDE Fonden gennem åreneNæste ansøgningsrunde til FDE Fonden har deadline 31. marts 2025.