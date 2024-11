To nye fire-akslede tiptrailere blev overgivet til Give-vognmand

Fredag 29. november 2024 kl: 11:35

Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i boks-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser samt hæve-/sænkventil. Første aksel er med lift, der aktiveret med baklyset, mens fjerde aksel er selvstyrende

Kasse-opbygning:

Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem

Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse. Sider og front er beklædt med 10 mm plast i fuld højde

Bund udført i 7 mm alu-plade og beklædt med 15 mm plast

Arbejdsplatform i galvaniseret stål med sikkerhedsgelænder forrest

Kel-Berg værktøjskasse i venstre side

Akseltrykmåler i venstre side med skala i ton

Af: Redaktionen Om de to nye tiptrailere, der er leveret af Lastas i Hedensted:De to nye trailere er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.