Mindre transportvirksomhed bliver en del af en større - meget større

Fredag 29. november 2024 kl: 09:48

Af: Redaktionen Michael Sørensen ApS løser i dag med cirka 20 egne og fast tilknyttede biler transportopgaver inden for byggesektoren - primært mellem centrallagre og nogle byggemarkedskæder i Danmark.- Michael Sørensen ApS er en veldrevet forretning med stort fokus på service, kvalitet og fleksibilitet. Med sit fokus på byggelogistik er virksomheden et godt match til Frode Laursens aktiviteter inden for byggesektorensom hermed vil blive styrket yderligere, siger Thomas Corneliussen, der er administrerende direktør i Frode Laursen Gruppen.



Det er planen at lade Michael Sørensens aktiviteter fortsætte som en selvstændig enhed under Frode Laursen. Michael Sørensen og samtlige medarbejdere fortsætter i virksomheden.







- Med salget til Frode Laursen har vi sikret virksomheden, medarbejderne og kunderne en god og fremtidssikret løsning og har gennemført det generationsskifte, som jeg har haft et ønske om, siger Michael Sørensen og fortsætter:





- Jeg glæder mig til at fortsætte arbejdet sammen med medarbejdere og vognmænd, fremover blot med Frode Laursen som ejer. På sigt vil det helt sikkert føre nogle udviklingsmuligheder med sig,

som ellers kan være vanskelige for en mindre virksomhed at indfri.









