Narkohund opsnusede 7.500 pregabalin-piller i forsendelse

Onsdag 27. november 2024 kl: 13:33

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Da den pågældende forsendelse blev åbnet, kunne tolderne konstatere, at den indeholdt 7.500 pregabalin-piller.Pregabalin er registreret som lægemiddel i Danmark, og det er ikke klassificeret som narkotika, ligesom det er i Norge og Sverige. Studier peger på, at pregabalin muligvis bruges som et alternativ til opioider, og det konkluderes også, at der blandt personer med misbrug, især af opioider, er en større risiko for pregabalin-misbrug.- Toldstyrelsen har et stort fokus på beslag af opioider og stoffer, der kan bruges som alternativer. I år har Toldstyrelsen haft 26 sager med indsmugling af pregabalin i stigende mængder, og vi reagerer løbende på risikovurderinger og de efterretninger, vi får, så vi kan lave den bedst mulige kontrol på området, siger Jeppe Kjærgaard, der er kontroldirektør i Toldstyrelsen.Toldstyrelsen samarbejder med politiet om kontrollen af forskellige former for narkotika for at begrænse ulovlig import og handel i Danmark. Sagerne bliver overdraget til politiet, der som ansvarlig myndighed står for den videre efterforskning.Den aktuelle sag er overdraget til Københavns Politi.