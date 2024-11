400-årig opfordrer til at hylde postbudet

Tirsdag 26. november 2024 kl: 21:24

Af: Redaktionen I regn og slud i sne og frost, skal breve og pakker ud, når man er post... (Foto: PostNord)- Vi hører så mange gode historier om vores dygtige PostNord-kolleger, og det vil vi gerne hylde. Derfor samler vi nu historier fra hele landet, hvor det lokale PostNord-bud fortjener et ekstra skulderklap. På den måde kan vi sammen anerkende menneskerne bag de blå uniformer og deres indsats, siger Isabella Beck Jørgensen, der er pressechef hos PostNord.PostNord opfordrer borgere i Danmark til at nominere et bud, der har gjort en positiv forskel i deres hverdag.Historierne kan deles på sociale medier med hashtagget #PostNord400 eller via mail på event@postnord.com.Udvalgte historier vil blive delt på sociale medier og hverdagens helte modtager en lille overraskelse fra PostNord.Hvis man deler sin historie om en PostNord-helt, deltager man samtidig i en konkurrence om at vinde en 400-års jubilæumsplakat – og man får chancen for at anerkende et menneske, der har gjort en forskel ved at gøre ens dag lidt bedre.Konkurrencen løber til og med onsdag 1. januar 2025 kl. 23:00.