Venstres tidligere formand bliver vicedirektør i Dansk Erhverv

Mandag 25. november 2024 kl: 21:22

Af: Redaktionen Dansk Erhverv oplyser, at som vicedirektør får Jakob Ellemann-Jensen ansvar for digitalisering og teknologi, det internationale område og for rådgivning, medier og finans samt forsvar og beredskab.Dansk Erhverv har ansat Jakob Ellemann-Jensen som led i et ønske om at styrke interessevaretagelse for danske virksomheder på afgørende dagsordener.- Jakob kommer med kompetencer og erfaring fra øverste hylde. Dansk Erhverv er inde i en rivende udvikling, og der er ingen tvivl om, at Jakob med sit unikke kendskab til dansk politik, erfaring fra erhvervslivet og tilgang til verden vil bidrage til den udvikling og være med til at styrke vores fokus på digitalisering, det internationale arbejde, rådgivning og forsvar og de andre områder, han skal stå i spidsen for. Jeg glæder mig enormt meget til at få Jakob med på holdet, siger Brian Mikkelsen.Jakob Ellemann-Jensen ser efter perioden som folketingspolitiker, formand for partiet Venstre og minister i flere regeringer frem til at indlede et nyt arbejdsmæssigt kapitel med tiltrædelsen hos Dansk Erhverv.- Dansk Erhverv er en vigtig og vægtig stemme, som indtager en central rolle i den samfundspolitiske debat. Jeg glæder mig voldsomt til at bidrage fra en ny vinkel med at sikre danske virksomheder de bedst mulige vilkår, for at skabe vækst og global handel i en ny geopolitisk verdensorden, siger Jakob Ellemann-Jensen og fortsætter:- Jeg glæder mig meget til at arbejde sammen med mine nye kolleger. Jeg kender mange af dem i forvejen som både dygtige og professionelle mennesker, og det har været vigtigt for mig, da jeg takkede ja til jobbet.Udover posten som formand for Venstre har Jakob Ellemann-Jensen senest været forsvarsminister i den nuværende SVM-Regering. Tidligere har han været økonomiminister samt miljø- og fødevareminister i Venstre-ledede regering. Han blev valgt til Folketinget ved folketingsvalget i 2011.Den civile karriere har budt på ledende stillinger hos IBM og GN Store Nord.Jakob Ellemann-Jensen ser særligt frem til at skulle stå i spidsen for Dansk Erhverv's arbejde på områder, der har afgørende betydning for de fleste danske virksomheder.- Udviklingen inden for teknologi og digitalisering går så stærkt og er en helt uomgængelig dagsorden for alle danske virksomheder, og derfor skal vi favne udviklingen klogt. Samtidig vil jeg have stort fokus på at varetage vores medlemmers interesser inden for blandt andet rådgivning, beredskab og forsvar, der er højt på både politikernes og virksomhedernes agenda, siger han.Når det kommer til det internationale område, er der et vigtigt arbejde forude i en verden, hvor forandringens vinde blæser,- Europa befinder sig i en udfordret situation i disse år, hvor vi kan se, at USA og Kina i den grad ruller den røde løber ud for deres virksomheder. Den udvikling har stået på i årevis, og den er senest blevet bekræftet med valget af Donald Trump som præsident i USA. Derfor er behovet for internationalt udsyn og samarbejde kun blevet større. Jeg vil arbejde indædt for, at Europas konkurrenceevne styrkes og EU får en tydeligere stemme globalt, så danske virksomheder bliver givet de bedst mulige rammer at virke under i den aktuelle verdensorden, siger han.Nikolaj Juncher Wædegaard, der har været konstitueret, forfremmes permanent til underdirektør med ansvar for det internationale område og teknologi.Samtidig bliver underdirektør Ulrich Bang udnævnt til vicedirektør med ansvar for klima, energi, miljø og byggeri.Dansk Erhvervs direktion fortsætter uændret, som den har set ud siden udvidelsen i august med Brian Mikkelsen, som administrerende direktør, Laurits Rønn, som viceadministrerende direktør med ansvar for ansættelsesret, overenskomster og uddannelse, Morten Langager, direktør for politik, markeder og kommunikation, Natasha Brandt, direktør med ansvar for medlemsservice, digitalisering og salg, samt Philip Willerslev-Olsen, direktør med ansvar for økonomi, facility og genopførelse af Børsen.