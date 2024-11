Transportministerens idé om at fjerne varebilstilladelser blev fjernet

FINANSLOVEN FOR 2025:

Fredag 22. november 2024 kl: 10:54

Afskaffelse af tilladelseskrav til busudlejningsvirksomheder

Forenkling af kørekortbekendtgørelsen

Effektivisering af køreprøveafvikling

Optimering af teori- og køreprøvelokationer

Nedlæggelse af Vejtransportrådet

Forenkling af den statslige ejendomsadministration samt forsikringsordningen for statens bygninger

Forenklet måling af vejbelægningers tilstand

Tilpasning af sagsbehandling for særtransporter

Ændring af klageadgang for kommunernes afgørelser efter vejloven og privatvejloven

Nedjustering af administration og tilsyn med synsområdet

Reduceret tilsynstryk på gods- og buskørselstilladelser

Nedjustering af arbejde vedrørende Færdselssikkerhedskommissionen i departementet og Vejdirektoratet

Afskaffelse af nationale varebilstilladelser og tilsyn - bortfaldet i den endelige finanslovsaftale

Afskaffelse af tilladelseskrav til busudlejningsvirksomheder

Forenkling af kørekortbekendtgørelsen

Effektivisering af køreprøveafvikling

Optimering af teori- og køreprøvelokationer

Nedlæggelse af Vejtransportrådet

Forenkling af den statslige ejendomsadministration samt forsikringsordningen for statens bygninger

Forenklet måling af vejbelægningers tilstand

Tilpasning af sagsbehandling for særtransporter

Adskillelse af Færdselssikkerhedskommissionen fra Transportministeriet - ændret i den endelige finanslovsaftale Ændring af klageadgang for kommunernes afgørelser efter vejloven og privatvejloven

Nedjustering af administration og tilsyn med synsområdet

Reduceret tilsynstryk på gods- og buskørselstilladelser

Af: Redaktionen Med finanslovsaftalen for 2025 vil Transportministeriet bidrage til SVM-Regeringens ønske om at reducere den statslige administration med 55 årsværk.Af materialet om Finanslov 2025 fremgår det, at Transportministeriet vil bidrage til reduktionen på følgende områder. Som det fremgår af listen er punket "Afskaffelse af nationale varebilstilladelser og tilsyn" bortfaldet i den endelige finanslovsaftale.Paragraf 28. Transportministeriet 55I det oprindelige udspil ville Transportministeriet have bidraget med 58 årsværk:

(Kilde: Finansministeriet)

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.