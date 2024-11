Partnerskab mellem arbejds-givere og arbejds-tagere skal sætte det lange lys på transportbranchen

Torsdag 31. oktober 2024 kl: 08:20

Nysgerrighed frem for "stop-lobbyisme"

Ny teknologi

Den grønne omstilling

Et arbejdsmarked i forandring

Af: Redaktionen Hvem skal sidde bag rattet i vores køretøjer, når kunstig intelligens og ny robotteknologi tilbyder sikre og effektive muligheder for automatiseret transport? Hvordan planlægger vores virksomheder ruter, lager og distribution i en mere uforudsigelig fremtid? Hvornår bliver grøn transport en rigtig god forretning?Det er nogle af de udforringer, som ligger på vejen mod fremtiden og venter p at blive taget op. Tidens megatrend er godt i gang med at stille spørgsmål til den danske transport- og logistikbranche, som kan være vanskelige at give klare svar på. For fundamentet under transporterhvervet giver sig, og lige som de teknoniske plader på jorden kan skabe pludselige jordrystelser og vulkanudbrud, kan tidens megatrends ryste transporterhvervet. DI og 3F peger på, at vi lige nu ved meget lidt om, hvordan, hvornår og med hvilken kraft det kommer til at påvirke måden, vi transporterer mennesker og varer rundt i fremtiden.Derfor er DI og 3F Transport gået sammen i partnerskabet FremtidsLab. Her vil de to organisationer samle landets skarpeste hjerner og mest spændende perspektiver på dansk transport og logistik og udvikle fremtidsscenarier inden for områder, som givet kommer til at forandre transportområdet grundlæggende inden for de kommende 10-15 år.De første tre områder, som kommer under lup i FremtidsLab., er:- Hvis vi stiller os i spidsen for at være nysgerrige på fremtidsscenarierne for vores egen branche, kan vi også bedre være med til at præge diskussion om fremtidens transport og logistik i Danmark, ikke mindst politisk. Det er vigtigt i en situation, hvor mange af de udviklingstendenser, som bliver diskuteret allermest, også er dem, som vil påvirke os allermest, siger Karsten Lauritzen, der er branchedirektør i DI Transport og tidligere skatteminister.- I DI vil vi langt hellere dét end at bedrive sådan en slags "stop-lobbyisme", hvor der er nogle andre, som taler om fremtiden og tager politiske beslutninger på den baggrund, og vi så træder ind i sidste øjeblik for at sætte en stopper for det, vi vurderer, vil påvirke branchen negativt, siger han videre.Udover at give gode anledninger til at tale med en samlet stemme om fremtidens transport og logistik skal FremtidsLab. give branchen en platform og et forum for at tale sammen om de udviklingstendenser, den bliver nødt til at forholde sig til på langt sigt.- Det er helt afgørende at have et åbent sind og se både optimistisk og nysgerrigt på fremtiden, så vi står klar, når mulighederne viser sig for os. For eksempel de nye teknologier, som giver mulighed for at udføre vores arbejde langt mere effektivt, sikkert og ofte også grønnere, siger Jan Villadsen, der er formand for 3F Transportgruppen, og fortsætter:- Med nogle solide prognoser og fremtidsscenarier for dansk transport og logistik kan vi bedre forberede os og blive klar til at gribe mulighederne sammen med virksomhederne.