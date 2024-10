Rapport om mulige miljøkonsekvenser ved nye overhalingsspor nær Kalvebod er sendt i høring

Onsdag 30. oktober 2024 kl: 13:14

Af: Redaktionen Baggrunden for miljørapporten er, at Sund & Bælt ønsker at etablere to overhalingsspor syd for de eksisterende jernbanespor ved Kalvebod i København.Miljøkonsekvensvurderingen er gennemført i overensstemmelse med Jernbaneloven og vurderer alle miljøpåvirkningerne under anlæg og drift.Onsdag 27. november afholder Sund & Bælt et borgermøde på Scandic Sluseholmen, hvor der bliver mulighed for at høre nærmere om projektet.Anlægsprojektet forventes at blive sat i gang i 2026 med en samlet anlægsperiode på toethalvt år.Interesserede kan finde det samlede høringsmaterialeTrafikstyrelsen gør opmærksom på, at man ved at afgive høringssvar giver sit samtykke til, at høringssvaret offentliggøres med ens navn og mailadresse.