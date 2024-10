Stor øvelse lukker jernbanen over Storebæltsbroen - og motorvejen i den ene retning

Fredag 25. oktober 2024 kl: 20:57

Storebæltsforbindelsen er en af Danmarks mest centrale trafikårer. Derfor er det vigtigt, at beredskabet, der sørger for sikkerheden over Storebælt, er trænet til at håndtere potentielle ulykker

Der bliver afholdt en stor beredskabsøvelse på Storebæltsforbindelsen hvert andet år

Den seneste beredskabsøvelse blev afholdt i 2022 og foregik i Storebæltstunnelen

I år gennemføres beredskabsøvelsen natten til søndag 27. oktober på lavbroen under ledelse af Fyns Politi

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Øvelsen simulerer en togulykke på lavbroen, som skal komme så tæt på virkeligheden som muligt og involverer både statister, en specialdesignet togvogn, brandbiler og andre redningsfartøjer.- Vi afholder øvelsen om natten, så vi kan simulere en virkelighedstro ulykke, som samtidig påvirker trafikken over Storebælt mindst muligt. Øvelsen er vigtigt, så vi og de øvrige ansvarlige beredskaber får trænet både procedurer, færdigheder og udstyr samt vores indbyrdes samarbejde, så vi er velforberedte i tilfælde af en alvorlig hændelse, siger politikommissær Ehm Christensen, der er leder i Operativ Uddannelse ved Fyns Politi.Foruden Fyns Politi, som leder beredskabsøvelsen, deltager en lang række aktører - eksempelvis Sund & Bælt, Beredskab Fyn, Banedanmark og DSB.Øvelsen er planlagt til at foregå om natten, hvor færrest krydser Storebælt. Imens øvelsen er i gang, vil biltrafikken køre dobbeltrettet mellem klokken 22.45 og 06:00.Broen lukkes for bilister i to omgange af 45 minutter. Henholdsvis lørdag aften klokken 22.00 og igen søndag morgen klokken 06:00 i forbindelse med omlægning af trafikken.Al togdrift mellem Korsør og Nyborg vil være indstillet 27. oktober fra klokken 02.00 (sommertid) til 06.30 (normaltid) - fem og en halv time i alt.