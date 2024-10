Tysk trailerproducent har nået 2.000.000 aksler

Mandag 21. oktober 2024 kl: 14:01

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen De mange aksler fra fabrikken i Altenberge nordvest for Münster i delstaten Nordrhein-Westfalen, bliver brugt i produktionen på Schmitz Cargobull's produktionssteder i Vreden og Gotha i Tyskland, i Panevėžys i Litauen, i Adapazarı i Tyrkiet, i Zaragoza i Spanien og i Manchester i England. Omkring 95 procent af alle trailere, der kører ud fra Altenberge og over 90 procent af alle køretøjer fra Schmitz Cargobull forskellige produktionssteder er leveret med aksler fra Altenberge.Et af de nyeste aksel-produktet fra Schmitz Cargobull er en aksel med en elektrisk generator, der sidder på de fuldelektriske S.KOe COOL-køletrailere fra Schmitz Cargobull. Akslen opsamler ved hjælp af generatoren energi under kørsel og nedbremsning. Energien lagres så i trailerens batterier, der leverer strøm til køleanlægget.I regnskabsåret 2023/2024 producerede Schmitz Cargobull omkring 124.000 aksler.