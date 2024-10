Drop hastighedskontrolattesterne

TRANSPORTORGANISATION TIL TRANSPORTMINISTEREN:

Fredag 18. oktober 2024 kl: 09:41

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Hastighedskontrolattesterne koster op mod 1.000 kroner pr. lastbil, men attesterne er ikke et krav for, at udenlandske lastbiler kan køre på de danske veje. Det er heller ikke et krav for nye lastbiler eller for ikke-registrerede lastbiler det første år på vejene.ITD mener, at kravet om hastighedskontrolattester udelukkende er en udgift, som de danske vognmænd bliver pålagt i form af gebyret på op mod 1.000 kroner og i form af omkostningerne ved at tage lastbilen ud af drift for at få foretaget de nødvendige test.ITD sin henvendelse til transportministeren kritiserer ITD endnu en gang kravet, men roser også Thomas Danielsen for, at han har tilkendegivet, at han er lydhør over for kritikken og vil undersøge det nærmere.- Det er positivt, at transportministeren nu har bedt sit embedsværk om at undersøge sagen. Men vi er ikke i mål før, vognmændene bliver fri for de dyre og besværlige attester, som skævvrider konkurrencen med de udenlandske vogne, siger administrerende direktør i ITD, Stefan K. Schou.- Jeg håber, at transportministeren tager henvendelsen alvorligt, men det forventer jeg også, at han gør. Vi holder et vågent øje med udviklingen, tilføjer han.