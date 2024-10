Platformsdirektivet er vedtaget i EU - en glædens dag

FAGBEVÆGELSENS HOVEDORGANISATION:

Onsdag 16. oktober 2024 kl: 17:00

Lidt om digitale platforme:

Ifølge EU findes der omkring 500 digitale arbejdsplatforme i Europa, som i 2022 beskæftigede omkring 28 millioner arbejdstagere. Det tal forventer EU vokser til 43 millioner arbejdstagere i 2025

Det nye Platformsdirektiv forpligter medlemslandene til at indføre en formodning for lønmodtagerstatus, når der er indikationer på, at platformsarbejderen arbejder under instruktion og kontrol. Hvis platformen mener, at formodningen er forkert, så er det platformen, der skal bevise, at platformsarbejderen udfører arbejdet som reelt selvstændig. Vurderingen af beskæftigelsesstatus skal tage udgangspunkt i de faktiske forhold ved arbejdets udførelse

Platformsarbejdere vil fremover desuden blive beskyttet af direktivets regler om anvendelse af automatisk overvågning og algoritmestyring. For eksempel fastsætter direktivet, at en enhver væsentlig beslutning skal tages af et menneske. Ingen kan altså længere bliver fyret af en app Platformene skal ligeledes være mere åbne om, hvilke algoritmesystemer de anvender, og hvordan de fungerer og påvirker de ansatte

(Kilde. FH)

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Ifølge Flemming H. Grønsund er det trods stor modstand fra arbejdsgivere og platformsvirksomheder lykkedes at lande et godt direktiv, som indeholder nogle nye standarder og krav til, hvordan platforme skal anvende kunstig intelligens og algoritmeledelse. Det er første gang, at EU regulerer om kunstig intelligens på arbejdspladsen.- Det er en kæmpe sejr og en glædens dag, at vi nu er her, hvor EU-landene kan begynde implementeringen af Platformsdirektivet. FH og den europæiske fagbevægelse har kæmpet hårdt for dette direktiv, så vi kan få gjort op med falske selvstændige i platformssektoren, siger næstformand for FH. Flemming H. Grønsund og fortsætter:- Platforme kan arbejde på tværs af grænser, og derfor er det vigtigt, at reglerne aftales på EU-niveau. Det er netop ved grænseoverskridende aktiviteter, at EU-aftaler har størst betydning.Flemming H. Grønsund peger på, at Platformsdirektivet eksempelvis skal hjælpe de mennesker, der arbejder for digitale arbejdsplatforme - eksempelvis som Wolt-bude - så de får adgang til de almindelige arbejdstagerrettigheder på linie med andre lønmodtagere - eksempelvis rettigheder som feriepenge, pension eller løn under sygdom.- Vi ser dog fortsat falske selvstændige, overvågning og algoritmeledelse i mange andre sektorer, så vi er ikke helt i mål. Men for nu er det godt, at vi har fået Platformsdirektivet at arbejde ud fra. Så tager vi de næste kampe med et godt udgangspunkt, siger Flemming H. Grønsund.EU-landene har nu to år til at indarbejde direktivet i deres nationale lovgivning.- Vi i FH ser frem til at tage del i implementeringen, siger Flemming H. Grønsund.