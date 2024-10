Rejsekort får et alternativt kort

Fredag 11. oktober 2024 kl: 15:01

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Ifølge Ingeniøren går projektet, som Rejsekort & Rejseplan A/S er i gang med, ud på at erstatte de blå tjekind- og tjekud-steder med et nyt system med en teknologi, der kan aflæse et kreditkort.Den nytiltrådte direktør for Rejsekort & Rejseplan A/S, Tina Hørbye Christensen, oplyser til Ingeniøren, at tidsplanen er usikker på nuværende tidspunkt, men håbet er, at systemet vil være klart i løbet af 2026.Rejsekort & Rejseplan A/S er på vej med et udbud af projektet, som ifølge Ingeniøren også betyder, at de nuværende blå tjekind- og tjekud-steder skal udskiftes.