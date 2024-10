Transportkoncern justerer sine priser i opadgående retning

Fredag 4. oktober 2024 kl: 12:06

Af: Redaktionen - Vi leverer dagligt en stabil og pålidelig service til alle vores kunder verden over, på trods af den fortsatte påvirkning af geopolitiske dynamikker og overordnede udfordringer med forsyningskæder, siger Atli Einarsson, der er administrerende direktør i DHL Express i Danmark.- Med den årlige prisjustering kan vi fortsætte med at investere i vores infrastruktur og fokusere på vores ansvar over for miljøet ved at udvikle og levere bæredygtige logistikløsninger, og dermed sikre konsekvent support til vores kunders virksomheder uanset eksterne omstændigheder, siger han videre.DHL Express tilpasser sine priser hvert år under hensyntagen til inflation, valutaudsving såvel som udgifter relateret til lov- og sikkerhedsmæssige forskrifter. Disse opdateres løbende i hvert af de mere end 220 lande og territorier, hvor DHL Express er til stede. Prisjusteringerne varierer fra land til land afhængigt af lokale forhold.DHL Express oplyser videre, at en række andre tillæg og tilvalg også vil blive justeret 1. januar 2025.