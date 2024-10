DSB’s nye vogne var med på messe i Berlin

Torsdag 3. oktober 2024 kl: 13:58

Af: Redaktionen Messen i år slog alle rekorder med 170.000 besøgende og 2.940 udstillere fra 59 lande. Messen, der er kæmpestor, fordeler sig på omkring 40 haller fordelt på 200.000 kvadratmeter inklusiv et stort udendørs udstillingsområde med 3,5 kilometer spor, og hvor det nyeste indenfor jernbanemateriel var repræsenteret.





På udendørsområdet var der mulighed for at komme ind og besigtige letbanetog, højhastighedstog, lokomotiver på forskellige brændstoftyper, men også at komme ind i beholderen på en stor tankvogn.







DSB's nye vogne var med

I hallerne var alle de store spillere på jernbanemarkedet repræsenteret. De fremviste alt det nyeste inden for teknologien, der var også simulatorer, prøvestande og motorer i fuld størrelse samt i model. Selv de ukrainske jernbaner var repræsenteret, og Talgo udstillede fremtidens jernbanevogne, som DSB har købt, og som skal indsættes i trafik fra næste år.









Danske firmaer var også repræsenteret - eksempelvis Glova Rail, der er leveringsdygtige i den lidet flatterende kategori, men nok så nødvendige - toiletter til togvogne. Som blikfang havde Glova Rail fyldt de udstillede toiletter op med karameller - som i øvrigt smagte ganske fortrinligt.









Droner på skinner er også en realitet. De har dog et lidt fredeligere formål end det, vi ser i de forskellige krige og konflikter - nemlig inspektion af skinner og de nære omgivelser.



I det gamle messeområde, i det såkaldte Sommergarten, var busserne samlet langs med en betonvej, som gik i ring, hvilket var meget passende for prøvekørsler af de to førerløse busser, der blev vist frem.









Men der var også nyheder - blandt andet en polsk Neso Brintbus, som er i den indledende fase på busmarkedet.







Neso planlægger at starte en serieproduktion af den brint-elektriske bus i Świdnik i det østlige Polen.









Man satser både på det polske og udenlandske marked. Produktionskapaciteten forventes at blive på 100 enheder om året, og fabrikken tages i drift næste år.









Et München-baseret firma med en polsk produceret brintbus fra Arthur Bus var også en relativ ny spiller på markedet. Firmaet tilbyder også en 18 meter ledbus-version.







En tyrkisk bus fra Karsan virkede som en kommende succes på markedet for førerløse busser. Karsan har allerede en bus kørende på et universitet i staten Michigan i USA.









En anden selvkørende bus blev fremvist i hallen, det var en A/Pure - et køretøj, der kan anvendes på større anlæg, hvor man har behov for et shuttle-koncept, men også som et køretøj, man kan tilkalde og blive fragtet til en ønsket destination.









Og hvis man ser ind i fremtiden med antallet af førerløse busser og deres håndtering på garageanlæg, fandt man også et firma, PSI Software SE, som har udarbejdet et program til at håndterer førerløse busser på garageanlæg - fra rengøring til ladestandere og til parkering.









Den kinesiskes busproducent BYD havde medbragt tre batteri-elektriske busser, hvoraf den ene var meget interessant med dens "BladeBatteries" lagt i gulvet - og med en rækkevidde på op til 600 kilometer. Batterier, der ligger i gulvet, kender vi fra Ebusco, som også var repræsenteret på InnoTrans.





