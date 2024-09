Vognmand lod sig overtale i et svagt øjeblik

Fredag 27. september 2024 kl: 11:22

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Med den nye tre-akskelde trækker har Hanstholm Container udvidet sin vognpark fra 27 til 28 biler, da Dennis Jensens nu tidligere bil - en Scania R 560 fra 2011 med 1,3 millioner kilometer bag sig, kører videre i firmaet og lægger efterlader flere kilometer bag sig.De seneste gange, hvor Stiholt har leveret nye Scania’er til Hanstholm Container, har der primært været tale om lastbiler med sekscylindrede motorer fra Scania's nyeste "Super-generation" på grund af deres brændstoføkonomi.Denne gang blev det en V8’er - ifølge vognmand Mads Pedersen var det ikke fordi, firmaet har skiftet strategi.- Der var ganske enkelt tale om, at vores faste Scania-sælger, Lars Pedersen fra Thisted-afdelingen, fangede mig i et svagt øjeblik, siger vognmanden.- Stiholt har jo lavet de her flotte 75-års jubilæumsmodeller med helt unik udsmykning og V8-motor i anledning af deres jubilæum, og da vi selv har fejret 40-års firmajubilæum tidligere i år, passede det jo lidt sammen med endnu en V8’er. Og da den skal løse mange forskellige kørselsopgaver - ofte med tunge læs lod jeg mig overtale, indrømmer Mads Pedersen.Hanstholm Containers nye trækker er nummer fire i rækken af Stiholt's 75-års jubilæumstrækkere. Den er opbygget med stort to-strengs hydraulik-anlæg med drejbare hydraulikkoblinger lige foran skamlen, en særlig Stiholt-bagkofanger, heldækkende alu-dørk og G-strenge, udsmykning med Stiholt's grundlægger Immanuel Stiholt på bagvæggen, højt placerede baglygter bag på førerhuset, integrerede lys- og luftforbindelser i bagvæggen samt de særlige Stiholt 75-års jubilæums-logoer.Dertil kommer en mængde andre detaljer i førerhuset, som et par måneder efter leveringen var en tur hos BJ Autopolstring i Padborg, mens chauffør Dennis Jensen holdt 14 dages ferie.