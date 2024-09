Hovedstadens nye letbane åbner mellem Ishøj og Rødovre Nord om et års tid

Tirsdag 24. september 2024 kl: 13:38

Driftserfaringer skal sikre kvalitet fra dag ét

Fakta om åbningen af Hovedstadens Letbane:

Hovedstadens Letbane åbner for driften på de 12 stationer mellem Ishøj og Rødovre Nord i efteråret 2025

Det forventes, at driften vil foregå med et 10-minutters interval, indtil hele strækningen er i drift

Den nordlige del af letbanestrækningen vil fortsat blive betjent med højfrekvent bus, indtil

Letbanen åbner på hele strækningen

Hovedstadens Letbane er ejet af Region Hovedstaden samt de 11 kommuner Ishøj, Vallensbæk,

Hvidovre, Albertslund, Brøndby, Rødovre, Høje-Taastrup, Herlev, Gladsaxe, Glostrup og Lyngby-Taarbæk

Hovedstadens Letbane forventes ifølge passagerprognosen at transportere omkring 14 millioner passagerer om året fra 2030



Af: Redaktionen I efteråret 2025 kan borgerne langs den kommende letbane i Hovedstaden mellem Ishøj og Rødovre se frem til at komme lettere på tværs af hovedstadsområdet. På grund af udfordringer omkring broerne over Hillerødmotorvejen i Gladsaxe bliver den nordlige strækning først åbnet i 2026- Vi ville gerne have åbnet for drift af letbanen på hele strækningen på én gang. Men når det ikke har været muligt, har vi fokuseret på at levere god kollektiv transport til den del af strækningen, hvor det er muligt til gavn for de mange passagerer. Samtidig opretholder vi den højfrekvente busdrift på den øvrige del af strækningen, så det er nemt at komme på tværs af hovedstadsområdet med bus og letbane, siger projektdirektør Henrik Bendsen fra Hovedstadens Letbane.Med åbning fra Ishøj til Rødovre Nord vil Letbanen betjene halvdelen af strækningens 28 kilometer, tre ud af seks S-togsstationer og cirka en tredjedel af de passagerrejser, der forventes at være på hele strækningen samtidigt med, at resten af strækningen færdiggøres.Når resten af letbanestrækningen først åbnes i 2026, skyldes det først og fremmest en række særlige udfordringer på strækningen i Gladsaxe og ved Buddinge. Anlægget af letbanestrækningen ved broerne over Hillerød-motorvejen har givet projektet ekstraordinært store udfordringer mede hensyn til både konstruktioner og trafikomlægninger.- Hensynet til fremkommeligheden for den øvrige trafik har vist sig at være vanskeligt, hvilket har påvirket arbejdets fremdrift. Kombineret med en række uforudsete udfordringer i konstruktionsfasen, udskiftning af store mængder blødbundsjord, samt mangel på nødvendigt og specialiseret materiel og ressourcer betyder det, at vi ikke kan åbne hele strækningen samtidig, siger Henrik Bendsen.Åbningen af strækningen fra Ishøj til Rødovre Nord giver mulighed for at indhente erfaringer frem mod åbningen af den komplette strækning.- Med åbningen får vi mulighed for at gøre os erfaringer med driften af banen. Letbaneførerne får rutine i kørsel med passagerer på strækningen, og der kan løbende udføres tekniske optimeringer og tilpasninger. På den måde giver det os et endnu bedre grundlag for en så høj driftsstabilitet, som muligt, når hele strækningen åbner, siger Henrik Bendsen.Inden letbanetogene kan sendes ud på strækningen mellem de første 12 stationer i 2025, skal det sidste anlægs- og skinnearbejde gøres færdig. Samtidig venter en række test som dem, der startede i Glostrup i sidste måned.Testkørslerne er også grundlaget for den endelige myndighedsgodkendelse, hvor Trafikstyrelsen giver tilladelse til at køre med passagerer. Tilladelsen, der er afhængig af, at test og dokumentation er i orden, kan først udstedes kort tid før, at Letbanen er klar til åbning. Af samme grund vil den konkrete åbningsdato først blive annonceret i løbet af sommeren 2025.