Hollandsk lastbilproducent har en bred vifte af modeller og løsninger med på messe

IAA TRANSPORTATION 2024 - HANNOVER:

Mandag 16. september 2024 kl: 15:07

Af: Redaktionen

DAF Trucks sætter nye standarder for brændstofeffektivitet, sikkerhed og chaufførkomfort med lanceringen af en komplet serie af innovative funktioner til New Generation XD, XF, XG og XG+ lastbiler.









Sådan lyder det fra DAF's stand på messen i Hannover, der åbnede for pressen mandag - og for alvor åbner dørene for det brede publikum tirsdag.









Med på standen har DAF også en komplet serie af batteridrevne elektriske køretøjer til bykørsel, regional transport og langturskørsel understøttet af ladestationer og energilagringssystemer.





En oversigt over, hvad DAF viser frem i Hannover i disse dage:





New Generation XD, XF, XG og XG+

Paccar MX-11 og MX-13 motoroptimeringer:

Ny ventiltiming

Kølevæskepumpe med dobbeltdrev

To-cylindret luftkompressor

Bagakselinnovationer

Nyt spidshjulsdesign

Nye bagakseludvekslinger

Specifikation optimeret til brændstofeffektivitet og CO2 -reduktion

DAF Digital Vision System, intelligent fartpilot og aerodynamisk pakke som standard

10 års Paccar Connect som standard





Sikkerhedssystemer

Et komplet udvalg af ADAS sikkerhedssystemer





Komfort for chaufføren:

Lavere støjniveauer takket være det næste niveau for nedgearing

Nye standarder for køreegenskaber

Ny Truck Navigation-app og tilsluttet lastbilnavigation

Elektriske køretøjer:

Et komplet udvalg af XB, XD og XF Electric nulemissionskøretøjer til bykørsel, regional transport og langturskørsel

Nulemissionsrækkevidder på op til 500 kilometer LFP-batterier (litium-jernfosfat) med store fordele:

Koboltfri med høj termisk stabilitet for højeste sikkerhed

Øget holdbarhed LFP-batterier (litium-jernfosfat) med store fordele:





Førsteklasses ladere og energilagringssystemer fra Paccar Power Solutions Paccar Powertrain display, der viser de nyeste og fremtidens bæredygtige drivlinemuligheder:

Paccar MX-13 motor forberedt til HVO og B100 FAME biodiesel

Paccar e-motor

Paccar brændelscelleteknologi

Paccar MX brintmotor

Paccar E-aksel

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.