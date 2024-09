Tysk lastbilproducent viser ny let elektrisk lastbil på transportmesse i Hannover

Onsdag 4. september 2024 kl: 13:13

MAN tilbyder eMobility-rådgivning og tjenester til den lette elektriske

To elektriske lastbilmodeller - MAN eTGX med en totalvægt på 42 ton (tv) og den nye lettere MAN eTGL. (Foto: MAN)

Af: Redaktionen MAN Truck & Bus fremhæver, at den nye eTGL, der supplerer de eksisterende elektriske modeller - eTGX og eTGS - betyder, at der nu er elektriske modeller på programmet fra 12 tons til 42 tons totalvægt.Når det kommer til elektriske komponenter, er MAN eTGL bygget på dele fra de samme tekniske hylder som de tungere eTGS- og eTGX-modeller.Den elektrisk drevne 12-tons MAN eTGL-lastbil fuldender MAN’s elektriske lastbilportefølje til let distributionstransport. Med en rækkevidde på op til 235 kilometer, hurtig opladning på omkring 30 minutter og en nyttelast på op til 6,6 ton afhængigt af opbygningen, tilbyder lastbilen en kombination til støjsvag og lokal CO2-fri godstransport i byerne.Den nye MAN eTGL er baseret på MAN's eksisterende 12-tons model med dieselmotor og bruger de samme tekniske komponenter som de tungere eTGS- og eTGX-modeller.Den nye e-TGL har to batteripakker, der er udviklet af MAN specifikt til brug i erhvervskøretøjer og produceret på fabrikken i Nürnberg. De er monteret på venstre og højre side af rammen og har en brugbar kapacitet på 160 kWh. Opladning sker via CCS-forbindelse med op til 250 kW på omkring 30 minutter, og lastbilen kan derfor oplades effektiv i pauser.Drivlinen består af en elmotor og en to-trins gearkasse, der er placeret centralt i rammen og leverer en motorkraft på 285 hk eller 210 kW til bagakslen via en kardanaksel. Akselafstanden på 4.500 mm, giver lastbilen en god manøvredygtighed under bykørsel og kan kombineres med opbygningslængder på 6.200 til 7.300 mm.Den rummelige dagskabine tilbyder samme kørekomfort som dieseludgaven med en særlig lav ergonomisk designet indstigning til hyppig ind- og udstigninger, I førerkabinen er flere let tilgængelige opbevaringsrum, der giver chaufføren giver mulighed for hurtig organisering af fragtpapirer, notesblok, tablet eller mobiltelefon. Dertil kommer flere opladningsforbindelser.Det centrale, fuldt digitale 12,3-tommer display giver information om batteriets ladestatus, rækkevidde, aktuelle energibehov og rekuperation - opsamling af energi fra drivlinen under opbremsning - ud over de sædvanlige kørselsdata.Som med MAN eTGX og TGS er 360-graders e-mobilitetsrådgivning også tilgængelig for MAN eTGL-kunder. Rådgivning om overgang til elektromobilitet inkluderer kundespecifikke analyser af brugen af lastbiler og ladebehov, hvor MAN gennem partnerskaber med leverandører af ladeinfrastruktur tilbyder ladeløsninger.Dertil kommer servicekontrakter og finansieringsløsninger specielt tilpasset elektromobilitet og behov hos transportvirksomheder, der beskæftiger sig med distribution i byer.MAN Truck & Bus tilbyder også en række digitale tjenester til den nye lille elektriske løve - eksempelvis MAN eReadyCheck, som virksomhederne kan bruge til at kontrollere, hvordan deres leveringsruter kan køres rent elektrisk, MAN SmartRoute intelligent ruteplanlægningssystem og MAN Charge&Go-tjenesten til brug af offentlige ladestationer.