Stort motorvejskryds vest for Aarhus er genåbnet

Torsdag 29. august 2024 kl: 10:52

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Motorvejskryds Aarhus Vest er nu igen åben for trafik. (Foto: Vejdirektoratet)- Det store motorvejskryds ved Aarhus Vest har længe lidt under store trængselsproblemer, og det var ikke en sjov beslutning at skulle spærre for flere af ramperne, men det var en nødvendighed for, at vi kunne gennemføre ombygningen. Nu kan trafikanterne igen bruge Aarhus Vest krydset, og samtidig har vi fået aflastet de lokale veje, som blev brugt til omkørsel under spærringerne, og som gav problemer med kødannelser, siger projektchef i Vejdirektoratet, Robin Højen Madsen.