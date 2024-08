Stor dansk transportkoncern bestiller 300 elektriske lastbiler i Sverige

Torsdag 22. august 2024 kl: 11:52

3.800 elektriske lastbiler i 46 lande

Søren Schmidt, der er administrerende direktør for DSV Road, sammen med Roger Alm, der er administrerende direktør og koncernchef for Volvo Trucks.

Af: Redaktionen - Jeg er meget stolt over at kunne forstærke vores partnerskab med DSV. Samarbejde og et stærkt engagement er med til at gøre en forskel og er afgørende for at gøre bæredygtig landevejstransport og store CO2-reduktioner til virkelighed, siger Roger Alm, der er administrerende direktør og koncernchef for Volvo Trucks.Han betegner ordren som et bevis på DSVs tillid til Volvo Trucks og peger på at den viser, at transport med nul-emissionskøretøjer er en levedygtig løsning her og nu.DSV vil i samarbejde med sine underleverandører og Volvo Trucks planlægge indsættelsen af de 300 batteri-elektriske lastbiler i DSV´s transportaktiviteter i Europa. Det sker som led i virksomhedens plan om at indsætte over 2.000 elektriske lastbiler i sin flåde inden 2030. Med ordren vil DSV råde over en af de største flåder af tunge elektriske lastbiler i transportbranchen i Europa.Ud over de 300 batteri-elektriske lastbiler omfatter ordren også 500 lastbiler med motorer, der kan køre på dieselolie eller gas. Samtlige lastbiler skal efter planen leveres mellem 2024 og 2026.- Samarbejde på tværs af sektorer er nøglen til at bekæmpe klimaforandringerne, og vi er glade for at udvide vores partnerskab med Volvo Trucks i vores fælles indsats for at reducere CO2-udledningen i transportbranchen. Som global leder inden for transport og logistik skal vi forsøge at holde os på forkant med den grønne omstilling, og denne aftale er et fantastisk eksempel på, hvordan nye teknologier kan bringes på markedet i stor skala for at gøre dem mere tilgængelige for vores kunder, siger Søren Schmidt, der er administrerende direktør for DSV Road.Han fremhæver aftalen med Volvo Trucks som et vigtigt skridt i retning af at opnå en mere bæredygtig fremtid for lastbiltransport.De nye lastbiler, som Volvo Trucks skal levere til DSV, vil omfatte den nye Volvo FH Aero Electric, som har forbedret aerodynamik og dermed er mere energieffektive.DSV er den største godstransportør for Volvo-koncernen, og virksomheden råder i dag over elektriske Volvo-lastbiler i sin flåde. Disse lastbiler er i drift i Sverige og Danmark, og DSV har etableret ladeinfrastruktur, der forsynes med elektricitet fra solpaneler, ved sine distributionscentre i begge lande.Både DSV og Volvo Group er engageret i Science-Based Targets Initiative, der driver en klimaindsats i den private sektor i overensstemmelse med målene i Paris-aftalen.Siden 2019 har Volvo Trucks leveret mere end 3.800 elektriske lastbiler til kunder i 46 lande rundt om i verden. Volvo Trucks tilbyder i øjeblikket et produktprogram med otte fuld-elektriske modeller, der opfylder behovene inden for en lang række anvendelsesområder - fra distributions- og renovationskørsel i byområder til regional transport og entreprenørkørsel. Indtil videre har Volvo Trucks' elektriske lastbiler tilbagelagt over 90 millioner kilometer, hvilket svarer til over 2.200 omgange rundt om jorden i normal drift.