Vognmand fra hærfuglestedet ruller ud med syv-akslet vogntog

Tirsdag 20. august 2024 kl: 11:30

Volvo Dynamisk Styring

Krybegear

Hjørnekamera

Work Remote

I-Shift gearkasse

Af: Redaktionen Den nye Volvo FH540 8x4, der er med lavt førerhus og skal bruges til entreprenørkørsel på Sjælland, er blandt andet leveret med:Derudover har Rørby Johansen A/S tegnet en Volvo Guld-servicekontrakt på bilen, der sikrer maksimal driftstid med alle reparationer og forebyggende vedligeholdelse inkluderet.Den fire-akslede forvogn er opbygget med pendeltip hos Sawo i Stokkemarke, der har leveret den efterfølgende kærre. Lakering er udført af Laugesens Autolakering i Ringsted, mens slutklargøring er udført af Volvo Truck Center i Ringsted.



Lastbilen er solgt og leveret af Salgschef Peter Hansen, Volvo Truck Center i Holbæk.







Som vi tidligere har nævnt her på transportnyhederne.dk, når vi ind i mellem støder på et stednavn, der vækker vores nysgerrighed efter at spore tilbage til dets oprindelse har "følge" i bynavnet Herfølge ikke noget at gøre med "at følge". Herfølge er nævnt i Roskildebispens Jordebog fra 1370 som Herfyglæ og menes afledt af Hærfyghle - hærfugl - og betyder sandsynligvis "området med hærfugle". Ifølge Wikipedia kan navnet føres tilbage til jernalderen.









