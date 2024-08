Svensk togoperatør kører over København til Dresden

Torsdag 15. august 2024 kl: 12:25

Lidt om Snälltågets forbindelser:

Snälltåget kører mellem København og Stockholm året rundt via Malmö

Snälltåget kører til Berlin og Hamburg 220 dage om året

Med Snälltåget's nattog kan man køre fra Malmö via Stockholm til Jämtlandsfjällen

Snälltåget kører i vinterperioden til de østrigske alper

Af: Redaktionen Den nye forbindelse med Snälltåget er en forlængelse af Snälltågets eksisterende nattogsforbindelse mellem Stockholm og Berlin via Malmö og København.Togetforbindelsen den anden vej fra Dresden til Stockholm via København og Malmö har afgang om søndagen.- Som et forsøg forlænger vi Snälltåget til Dresden hver weekend for at se, hvilken efterspørgsel, der er, siger Marco Andersson, der er kommerciel chef for Snälltåget.Efter 3. november kører Snälltåget tre tog til og fra Dresden i slutningen af november og begyndelsen af december, hvilket gør det muligt at komme direkte fra Skandinavien til Dresen, hvis man eksempelvis vil besøge julemarkederne i Dresden, der er nogle af Tysklands ældste og mest populære.