75 år med lastbilproduktion bliver markeret med specialmodel

Tirsdag 30. juli 2024 kl: 09:54

(Illustration: DAF Trucks)

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen (Illustration: DAF Trucks)I 1949 bestod DAF's lastbiler ikke af meget mere end et chassis med en motor, et kølergitter, bremser og en styremekanisme. I de tidlige år måtte kunderne købe førerhuset fra virksomheder, der havde specialiseret sig i at bygge busser.I dag er billedet noget helt andet. DAF' nyeste New Generation-lastbiler er effektive og sikre lastbiler, der markerer sig i forhold til komfort og rummelighed. Den største med hensyn til førerhus - DAF XG+ er DAF's flagskib med et rumfang i førerhuset på 12,5 kubikmeter.DAF XG+ danner grundlaget for modellen, der fejrer "75 år med produktion af DAF lastbiler". Lastbilen er udstyret med en kraftig Paccar MX-13 motor på 480 hk (355 kW), som kan udstyres med en MX motorbremse. For at opnå optimal effektivitet er hver jubilæumsmodel udstyret med et komplet aerosæt, herunder vindskærme, skærme og sideskørter. Sammen med DAF Digital Vision System og Corner Eye digitalkameraer monteret som standard giver det optimal aerodynamik og høj brændstofeffektivitet.Specialudgave er eksempelvis udstyret med luksuriøse opvarmede drejesæder i læderindtræk, et avanceret lydsystem med otte højttalere inklusiv en subwoofer og en 80 cm bred Relax-seng.Hver lastbil fra series leveres med en "chaufførpakke", som blandt andet omfatter DAF Night Lock, en mikroovn, et komplet sæt af luksusgulvmåtter og en godt fyldt goodiebag.Modellen, der fejrer "75 år med produktion af DAF lastbiler" er lakeret i en elegant Silver Metallic med særlige sorte og gule stribe, der markerer DAF's produktionsmilepæl, mens Alcoa Dura-Bright fælge giver en sidste finish.Specialudgaven kan bestilles nu til levering efter sommeren.