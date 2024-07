Maskintrailer skal køre nordenfjords - og andre steder

Torsdag 25. juli 2024 kl: 11:05

Chassis-opbygning:

Centralvange i opsvejst højstyrkestål

Kraftigt chassis egnet til tung belastning

Bunde i hårdttræsplanker lagt på langs med ståldørkplade over akslerne

3.100 mm udtræk

Forbredning maksimalt til 3.200 mm

Elektrisk spil med 5.400 kg trækkraft med fjernbetjening

Stål-værktøjskasser i fuld brede af repos'et

7 par 10 tons surringsringe

Hydrauliske støtteben i bagenden

2 stk. dobbelte sideforskydelige hydrauliske ramper i bagerst

Af: Redaktionen Om den nye fire-akslede Faymonville maskintrailer:Faymonville-traileren er leveret med fire tolv-tons luftaffjedrede aksler, hvor den forreste aksel er løftbar og med trækhjælp, mens anden, tredie og fjerde aksel er tvangstyret.



Den nye maskintrailer med udtræk er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





