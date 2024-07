Belgisk udlejningsvirksomhed har fået den 2.000 fra Holland

Fredag 19. juli 2024 kl: 13:13

Af: Redaktionen (Illustration: DAF Trucks)ATL Renting blev grundlagt i 1997 og er en belgisk familievirksomhed med underafdelinger i Tyskland, Polen, Holland og Rumænien. Med en vognpark på over 7.500 køretøjer og sættevogne er det en af de største udlejningsvirksomheder for kommercielle køretøjer i Europa. De har hovedsæde i Tessenderlo, Belgien.



ATL Renting var en af de første til at tage New Generation DAF køretøjsserien i brug. De nye køretøjer skiller sig ifølge ATL ud på grund af deres pålidelighed i kombination med brændstofeffektivitet, passiv og aktiv sikkerhed samt chaufførkomfort.





- Ligesom os sætter vores kunder stor pris på lastbilerne fra DAF, siger Koen De Coninck, der er Commercial Director hos ATL Renting.





- Lastbil nummer 2.000, der nu er leveret, er faktisk allerede mummer 730 New Generation DAF lastbil, som ATL Renting har sat i drift, siger han videre.





Koen De Coninck fremhæver DAF's tætte europæiske servicenetværk, hvor selskabets kunder kan få lastbilsupport uanset hvor, de er i Europa.





- Det er endnu en grund til, at antallet af DAF lastbiler i vores vognpark fortsat stiger, siger han.









