Flere faglærte og ufaglærte over 60 år er i arbejde

BESKÆFTIGELSEN BLANDT SENIORER:

Mandag 15. juli 2024 kl: 12:40

Virksomhederne ser mod seniorerne i højkonjunktur



Analysens hovedkonklusioner:

Siden 2013 er beskæftigelsen blandt seniorer steget markant. Beskæftigelsesfremgangen kan delvist forklares af reformer, der har øget efterløns- og pensionsalderen, men også den gunstige udvikling i beskæftigelsen har spillet en betydelig rolle, da fremgangen har været større, end hvad reformerne kan forklare

Seniorbeskæftigelsen er steget mest blandt ufaglærte og faglærte, der traditionelt har haft en noget lavere beskæftigelse end personer med videregående uddannelser

Seniorer er overrepræsenterede inden for ejendomshandel og udlejning samt andre serviceydelser, mens de er underrepræsenterede inden for medicinalindustrien og IT-virksomhed

Beskæftigelsesfremgangen blandt seniorer er sket i hele Danmark. Det gælder både for 60-64-årige og 65-69-årige



Andel i beskæftigelse (beskæftigelsesfrekvens) Antal beskæftigede

2013 2023 2013 2023 60-64 år







Ufaglærte 28,7 pct. 50,8 pct. 28.415 pers. 48.573 pers. Faglærte 39,2 pct. 65,5 pct. 57.734 pers. 93.577 pers. KVU 48,3 pct. 69,6 pct. 6.312 pers. 13.097 pers. MVU 49,0 pct. 70,1 pct. 29.974 pers. 44.395 pers. LVU 62,4 pct. 72,5 pct. 14.388 pers. 21.192 pers.









65-69 år







Ufaglærte 9,9 pct. 19,4 pct. 11.981 pers. 18.844 pers. Faglærte 13,6 pct. 25,3 pct. 19.364 pers. 30.513 pers. KVU 17,8 pct. 30,9 pct. 2.033 pers. 4.590 pers. MVU 16,6 pct. 25,7 pct. 8.603 pers. 15.739 pers. LVU 31,9 pct. 40,3 pct. 6.137 pers. 10.267 pers.









70+ år







Ufaglærte 2,2 pct. 3,1 pct. 6.808 pers. 9.490 pers. Faglærte 3,8 pct. 5,0 pct. 7.576 pers. 17.292 pers. KVU 5,1 pct. 6,4 pct. 683 pers. 1.835 pers. MVU 4,3 pct. 5,2 pct. 2.783 pers. 7.222 pers. LVU 8,0 pct. 9,4 pct. 1.819 pers. 4.776 pers.

Uddannelsesbaggrund: Beskæftigelsesfrekvensen er steget mest blandt faglærte 60-64-årige. Tabellen viser udviklingen i seniorers beskæftigelse opdelt på aldersgrupper og uddannelsesbaggrunde i 2013 og 2023. Faglærte 60-64-årges beskæftigelsesfrekvens er steget med 26,3 procentpoint. (Kilde: Arbejdernes Erhvervsråd på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata)





Seniorernes andel af beskæftigelsen i 2023 (pct.) fordelt på brancher Brancher med højeste andel seniormedarbejdere Ejendomshandel og udlejning 26,4 pct. Andre serviceydelser mv. 25,2 pct. Vandforsyning og renovation 23,5 pct. Transport 20,5 pct. Kultur og fritid 20,4 pct. Træ- og papirindustri, trykkerier 19,8 pct. Plast-, glas- og betonindustri 18,1 pct. Metalindustri 18,0 pct. Landbrug, skovbrug og fiskeri 17,9 pct. Transportmiddelindustri 17,6 pct.

Brancher med laveste andel seniormedarbejdere Medicinalindustri 8,5 pct. It- og informationstjenester 8,9 pct. Hoteller og restauranter 11,8 pct. Telekommunikation 12,2 pct. Reklame og øvrig erhvervsservice 12,8 pct. Bygge og anlæg 14,1 pct. Handel 15,0 pct. Kemisk industri 15,1 pct. Elektronikindustri 15,1 pct. Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 15,2 pct.

Seniorer er overrepræsenterede inden for service og underrepræsenteret i medicinalindustrien. Tabellen viser de ti brancher, hvor lønmodtagere over 60 år udgjorde henholdsvis den største og den mindste andel af beskæftigelsen i 2023. (Kilde: Arbejdernes Erhvervsråd)









Af: Redaktionen Mens beskæftigelsen tidligere primært var høj for de højtuddannede seniorer, er der i dag langt flere ufaglærte, faglærte og mennesker med korte videregående uddannelser i arbejde, når de er blevet over 60 år. Det viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) på baggrund af data fra Danmarks Statistik's registre.I 2013 havde gruppen af seniorer med lange videregående uddannelser en beskæftigelsesfrekvens, der var 23,2 procentpoint højere end faglærtes. I 2023 var forskellen faldet til 7,0 procentpoint. Gabet til ufaglærte og personer med korte eller mellemlange videregående uddannelser er også blevet meget mindre.Hver anden ufaglærte senior er nu i arbejde, mens det gælder for to ud af tre seniorfaglærte.- Beskæftigelsen blandt ældre er steget markant det seneste årti. Det gælder især blandt faglærte og ufaglærte. De har hentet kraftigt ind på akademikerne, siger Emilie Damm Klarskov, der er analysechef i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.I 2013 var 39,2 procent af de 60-64-årige faglærte i job. I 2023 var tallet steget til 65,5 procent, hvilket svarer til knap 49.000 personer.Blandt personer med lange videregående uddannelser i samme aldersgruppe var 62,4 procent i beskæftigelse i 2013. I 2023 var andelen steget til 72,5 procent svarende til lidt mere end 21.000 personer.Beskæftigelsesfremgangen blandt seniorer kan delvist forklares af reformer, der har øget efterløns- og pensionsalderen, men også opturen i dansk økonomi generelt har spillet en betydelig rolle.- Fremgangen i seniorernes beskæftigelse har været større, end hvad reformerne af efterløn og folkepension kan forklare, siger Emilie Damm Klarskov og fortsætter:- De seneste år har vi oplevet en stor stigning i beskæftigelsen, og det er virkelig kommet seniorerne til gavn. Det er helt afgørende, at der er ordninger, der griber de seniorer, der ikke kan arbejde. Men det er glædeligt, at der i højere grad er job at få for de ældre, der ønsker at arbejde. Det er jo en forudsætning for, at den stigende pensionsalder faktisk bliver en realitet.Seniorerne fylder mest i ejendomshandel og andre serviceerhvervDer er stor forskel på, hvilke brancher der har mange seniormedarbejdere.I nogle brancher er personer over 60 år overrepræsenterede. Det gælder for eksempel inden for serviceydelser og særligt inden for ejendomshandel og udlejning, hvor godt hver fjerde ansatte er fyldt 60 år.Omvendt er andelen af seniorer i medicinalindustrien og IT-virksomheder lav og udgør under hver tiende ansatte (henholdsvis 8,5 procent og 8,9 procent af de beskæftigede) i de brancher.Interesserede kan hente analysen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd