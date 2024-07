Tungvognscenter Nord uddeler roser til studentervogne

Torsdag 4. juli 2024 kl: 20:45

Foreløbig status på kontrollerne

Af: Redaktionen Uge 26 og uge 27 er ugerne hvor rigtig mange afslutter ungdomsuddannelserne - og det er dermed også højsæson for eksamenskørsel. I den anledning er Nordjyllands Politi, Tungvognscenter Nord (TCN), på gaden for at kontrollere de køretøjer, der er særligt indrettet til formålet.Her kontrolleres både fører og køretøjer grundigt. Politiet sikrer sig, at de fornødne tilladelser og godkendelser er til stede - og ikke mindst om køretøjerne er indrettet i overensstemmelse med forskrifterne, således alle både i og omkring køretøjerne, kan få en sikker og god oplevelse ved fejringen.TCN har lavet kontrolstop i Nordjylland, Østjylland og Midt- og Vestjyllands Politikredse og ind til videre er der kun fundet mindre overtrædelser, som ikke har medført kørselsforbud. Kontrollerne fortsætter til og med weekenden i uge 27.- Det er glædeligt at møde de unge mennesker på en så festlig dag, og det er - set fra vores stol - mindst ligeså glædeligt, når vi kan konstatere, at der er styr på sagerne i forhold til kørslen. Selvom nogle af vognene er af ældre dato, så er der styr på både vedligehold, tilladelser og sikkerheden omkring deltagerne, siger leder af TCN, politikommissær Claus Kjær-Pedersen.Kontrollerne byder også på nogle lidt ekstraordinære opgaver til betjentene.





- Mange af studenterne vil gerne have en hilsen i huen fra vores kollegaer derude, så når alt det praktiske er gennemgået med kontrol af vogn og chauffør, så spidser vi gerne pennen og forfatter en hilsen. Vi er i det hele taget blevet taget rigtig godt imod derude. Vi forsøger naturligvis at forstyrre mindst muligt og laver kontrollen i forbindelse med et planlagt stop på ruten, men nogle gange tager det lidt ekstra tid - og det møder vi fuld forståelse for, siger Claus Kjær-Pedersen.





© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.