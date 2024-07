Vognmand i Ans så franske trækkere an - og købte to

Onsdag 3. juli 2024 kl: 13:58

Af: Redaktionen De to Lyon-modeller er blandt andet med fuld luftaffjedring, luksusførerstol og drejestol i passagersiden. Herudover er der Stand Air Cooler, vidvinkelkamera, læderpakke samt original motorkappe.Bilerne er opbygget med dørk foran skammel samt skørter og diverse LED-arbejdslys, lysskilt og to projektører på solskærmen. Herudover er de med de nye opdateringer i førerhuset.Opbygning og klargøring er foretaget hos Volvo Truck Center Viborg, mens Ringvejens Autolakeri i Silkeborg, der drives af Per Olesen, har stået for lakering og dekoration.Bilerne er solgt og leveret af Lars Herslund, Renault Trucks / Volvo Truck Center Viborg.