Ja til kloge løsninger - nej til mere bureaukrati

DEBAT:

Torsdag 20. juni 2024 kl: 13:21

Af: Redaktionen

Pengene kommer fra en pulje på i alt 750 statslige millioner kroner, som et bredt flertal i Folketinget har placeret i det, som hedder Grøn Fond. Millionerne skal bruges til at sætte skub i den grønne omstilling ved at give vejgodstransporten økonomisk støtte til grønne tiltag og elektrificering af vejgodstransporten.





Som bestyrelsesformand for International Transport Danmark (ITD) synes jeg, det er helt fint, at man nu går i gang med at få de grønne penge ud og leve, selvom 75 millioner ikke rækker langt i en grøn omstilling af vejgodstransportbranchen, for her taler vi ikke millioner, men milliarder af kroner.

Men ok, det er da en begyndelse.

Når det så er sagt, så vil jeg ikke lægge skjul på, at statslige støtteordninger bestemt ikke er min kop te. For selvom den grønne omstilling bliver rigtig, rigtig dyr for vognmændene, så er jeg alligevel helst fri for en fond, hvor vognmændene skal stå og bede politikerne om støtte.

Jeg vil ikke risikere, at vognmændene ender som landbruget lever – eller måske nærmere overlever – på statens nåde.

Hvis vi først gør os afhængige af statens penge, hvad sker der, hvis et politisk flertal skifter eller en aftale udløber?

Så er der ingen garantier for, at støtteordningen fortsætter, og hvis pengene til støtte er væk, og man har gjort sig afhængig af dem – hvad gør man så?

Nye puljer og støtteordninger betyder flere dokumenter, ansøgninger og formularer og dermed endnu mere papirnusseri og administration i et i forvejen alt for bureaukratisk system - og vognmænd tjener altså deres penge bag rattet ikke på kontoret.

Brug en del af statens millioner i Den Grønne Fond på at lave en bedre infrastruktur i forhold til ladestandere til lastbiler og brug resten på noget, som skaber bedre rammevilkår for den grønne omstilling.

Politikerne er nødt til at forstå, at ting tager den tid de tager, og det gælder også for den grønne omstilling. Lige nu er teknologien for el-lastbiler stadig på et niveau, hvor det kun er ganske få vognmænd der kan skifte fra diesel til el og samtidig løse deres opgaver 1:1, infrastrukturen er nærmest ikke eksisterende og ellastbiler koster stadig mere end dobbelt så meget som biler der kører på diesel.

Hvis en vognmand skal køre grønt, så bliver der også nødt til at være sorte tal på bundlinjen – ellers hænger det ikke sammen. Hvis politikerne opstiller mål, som ikke har bund i den virkelighed ITD's medlemmer oplever ude på vejene, så har det lange udsigter med den grønne omstilling.

Men kære politikere, lad os sætte os og tale om, hvordan vi kommer videre herfra. Grøn Fonds 675 millioner kroner ikke kommer til at række langt i forhold til hele den grønne omstilling – men det er da en fin start. Så lad os bare komme i gang.





