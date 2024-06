Lufthansa Cargo lancerer fragtoperationer fra München

Mandag 17. juni 2024 kl: 12:32

Af: Redaktionen Den nye fragtforbindelse fra Lufthansa Cargo's knudepunkt i München, der har et samlet areal på 38.000 kvadratmeter, vil få afgang lørdag og søndag.Når Lufthansa Cargo begynder at flyve på den nye fragtrute, kan selskabet transportere næsten alle produkt- og varegrupper via München. Indtil nu er disse hovedsageligt blevet transporteret fra den bayerske hovedstad til destinationer over hele verden via mavekapaciteten af Lufthansa, Brussels Airlines, Discover Airlines, Austrian Airlines og SunExpress passagerfly.Knudepunktet er også forbundet til transport med lastbiler.