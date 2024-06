Rederiorganisationer vil arbejde tættere sammen

Fredag 7. juni 2024 kl: 11:22

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Danmark og De Forenede Arabiske Emirater er begge ind­fly­del­ses­ri­ge ship­ping­na­tio­ner, der hver især huser to af verdens vigtigste maritime knudepunkter i henholdsvis København og Dubai. Aftalen sigter mod at styrke det bilaterale samarbejde og fremme innovation inden for industrien.Administrerende direktør for Monjasa Group, Anders Østergaard, der er bor i Dubai og er en vigtig forbindelse mellem dansk og emiratsk skibsfart, understregede vigtigheden af partnerskabet mellem de to rederiorganisationer.- Dette MoU repræsenterer et betydeligt skridt mod at forbedre vores samarbejde inden for maritim transport. Ved at arbejde tæt sammen med vores danske modparter sigter vi mod at udnytte vores samlede styrker og drive innovation inden for industrien, siger Anders Østergaard, der også fungerer som ge­ne­ral­se­kre­tær for The Emirates Shipping Association.- Gennem dette partnerskab sætter vi scenen for en ny æra af samarbejde og vækst. Vores fælles engagement i ekspertise inden for maritime operationer vil utvivlsomt give betydelige fordele for begge vores nationer, siger kaptajn Abdulkareem AlMessabi, der er formand for The Emirates Shipping Association.Aftalen blev underskrevet under Emirates Shipping Association's Master Leadership Program, som fandt sted i København i dagene 27.-31. maj i samarbejde med blandt andre Sø­fart­s­sty­rel­sen, Maersk og Danske Rederier.- Jeg er meget glad for at underskrive denne MoU på vegne af Danske Rederier. De Forenede Arabiske Emirater er en betydelig shippingnation centreret omkring Dubai, en af verdens vigtigste maritime hubs. Vi ser frem til at arbejde sammen, lære af hinanden og sammen blive bedre rustet til fremtidens udfordringer, siger Jacob K. Clasen, der er viceadministrerende direktør for Danske Rederier.