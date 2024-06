Endnu en gammel bro skal væk - motorvej E45 bliver lukket i 16 timer

Torsdag 6. juni 2024 kl: 12:01

Fakta om broen og nedrivningen:

Broen, der fører Bredalvej over E45 Østjyske Motorvej i Hedensted blev i 1987 opført som et forsøg uden fugtisolering og belægning. Vejdirektoratet har derfor indledningsvis foretaget en række prøver på den eksisterende bro, som skal danne vigtig viden til kommende brobyggeri

Broen består mest af beton og stål og vejer i omegnen af 900 ton

Arbejdet med at rive broen ned starter med at sikre motorvejen mod skader ved at udlægge store jernplader. Herefter klippes selve brodækket ned i bider, inden fundamenterne nedbrydes og oprydningsarbejdet går i gang

Det er entreprenør Arkil A/S, der udfører arbejdet sammen med underleverandør Kingo Karlsen



Ruten som trafikanterne vil blive ledt ud på, mens motorvejen er spærret. (Kort: Vejdirektoratet)

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den eksisterende bro, der fører Bredalvej i Hedensted over E45 skal rives ned. En ny bro står klar. (Foto: Vejdirektoratet)I alt skal ni motorvejsbroer mellem Vejle og Aarhus rives ned og erstattes med nye ny for at gøre plads til et ekstra spor i hver retning på Motorvej E45.Den første bro blev revet ned syd for Skanderborg i oktober sidste år. Nummer to i rækken er den knap 900 ton tunge bro, der fører Bredalvej over motorvejen i Hedensted.Projektchef John Kjærsgaard fra Vejdirektoratet håber endnu en gang på forståelse og opfordrer til, at bilisterne forsøger at planlægge deres rejse uden om spærringstidspunktet.- Det er aldrig sjovt, når vi er nødt til at spærre en motorvej, men når så store maskiner skal i gang med at bryde tons tunge betonelementer ned, er der ikke andet at gøre. Vi har planlagt arbejdet i et tidsrum, hvor vi generer trafikken mindst muligt, og så opfordrer vi alle, der skal mellem Vejle og Horsens, til at planlægge deres rejse, så de helt undgår at køre mellem klokken 17.00 og 09.00, siger John Kjærsgaard.Vejdirektoratet har i forbindelse med arbejdet allieret sig med Hjemmeværnet, som vil hjælpe med at dirigere trafikken væk fra motorvejen og sikre, at trafikken glider ude på omkørselsruterne.Når broen er revet ned, står en ny og længere bro klar til at føre de lokale trafikanter på tværs af motorvejen ad Bredalvej. Den nye bro er i de sidste 12 måneder blevet bygget op ved siden af den eksisterende bro.Efter genåbningen af motorvejen bliver hastighedsbegrænsningen sat til 80 km/t, og kørebanerne gøres smalle, indtil udvidelsen af selve motorvejen står klar i 2026.