Der er behov for nye transportløsninger i landdistrikterne

EKSPERTUDVALG:

Onsdag 5. juni 2024 kl: 09:57

Af: Redaktionen Analysen viser, at der er behov for at tænke nyt i forhold til, hvordan man løser transportopgaven i de forskellige egne af landet. Udvalget kommer på den baggrund med en række nye ideer til mere fleksible løsninger for danskerne ikke mindst i landdistrikterne.- Gode mobilitetsmuligheder i hele landet forudsætter, at der fortsat er et hovednet af tog- og buslinjer, som understøtter, at danskerne hurtigt og effektivt kan komme på tværs af landet og mellem by og land. Samtidig peger vores analyser på, at det ikke er økonomisk eller klimamæssigt bæredygtigt at løse transportbehovet i tyndere befolkede områder alene med de traditionelle rutebundne løsninger, siger formanden for ekspertudvalget, Helga Theil Thomsen, og fortsætter:- Der er behov for også at bringe andre transportløsninger i spil i særligt landdistrikterne og i de mindre byer. Det kan både være løsninger, der er mere fleksible og brugerdrevne løsninger. Vi har peget på forskellige løsninger, der kan være perspektiver i, her i første fase. Dem skal vi nu kigge nærmere på.Delafrapporteringen indeholder et idekatalog med input til løsninger, der kan binde landet bedre sammen. Løsningerne spænder fra mere fleksible løsninger, som bus-på-bestilling, mere lempelige rammer for privat betalt kørsel på landet og mulighed for at bruge samkørsel som en del af den kollektive transport. Der peges også på løsninger som frivilligbusser, øget udbredelse af delecykler også uden for de større byer, fokus på udvikling af de trafikale knudepunkter og andet.- Det er en meget solid og grundig start på arbejdet med at sikre bedre kollektiv mobilitet i alle dele af landet. Kortlægningen viser med al tydelighed, at der er dele af landet, som i dag har brug for bedre løsninger, og at der er brug for at tænke ud af boksen. Nu har vi en klar ramme at tale ud fra og en række ideer, hvor jeg ikke på forhånd vil udelukke noget. Jeg håber, det vil give plads til en god diskussion, mens udvalget arbejder videre frem mod den endelige rapport, der kommer omkring årsskiftet, siger Thomas Danielsen (V), der ser frem til det videre arbejde:Udvalget vil i Fase 2 arbejde videre med prisfastsættelsen og driftsøkonomien i den kollektive transport. Fase 3 vil indeholde udvalgets anbefalinger, herunder anbefalinger i forhold til organisering, lovgivning med videre.Interesserede kan læse mere her:Afrapporteringen - klikSlides fra præsentationen af delrapporten - klikInteresserede kan se en optagelse fra præsentationen her: