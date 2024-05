Det blev indgivet i alt ni klager over lokalplanen og den miljørapport

UDVIDELSE AF AARHUS HAVN:

Tirsdag 28. maj 2024 kl: 18:28

Af: Redaktionen - Det er beklageligt, at klagenævnet har fundet anledning til at underkende plangrundlaget for udvidelsen af Yderhavnen. I afgørelsen peger nævnet på flere punkter, hvor plangrundlaget ikke lever til fulde op til kravene, og det vil vi nu sætte os detaljeret ind i, siger Torben Simonsen, der er kontorchef, Teknik og Miljø i Aarhus Kommune- Derfor er det på nuværende tidspunkt ikke muligt sige yderligere om, hvad afgørelsen kommer til at betyde for selve projektet ud over, at plangrundlaget ikke er gyldigt på nuværende tidspunkt, siger han videre.Aarhus Kommune vil nu gennemlæse afgørelsen i samråd med Aarhus Havn og havnens rådgivere.Interesserede kan læse mere om Planklagenævnets afgørelse