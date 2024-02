Letvægtstrailer kan rumme 31 kubikmeter i kassen

Onsdag 28. februar 2024 kl: 10:43

Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst af finkornstål med specielle forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Kasse-opbygning:

Siderne er fremstillet i 40 mm alu-profiler med 4 mm gods på inderside og 2,8 mm gods på yderside. Siderne er indvendigt beklædt med 10 mm kunsstofplader i højde på 1.250 mm

Forvæg af 5 mm alu-plade med kraftige forsmækforstærkninger

Bunden er fremstillet af 7 mm gennemgående alu-plade i speciel slidstærk kvalitet og beklædt med 15 mm kunststof

Indvendig tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem med 3/2 vejs ventil monteret på chassis for automatisk åbning

Plastikafdækning monteret på underkøringskofanger

Stigebeslag på venstre side inklusiv en tre meter stige

Kel-Berg plastværktøjskasser på venstre side

Bakkamera med lukkeklap

Rullepresenning monteret på 70 mm alu-rør

Af: Redaktionen Om den nye letvægts Kel-Berg tiptrailer:Den nye letvægtstrailer er leveret med tre ni-tons luftaffjedrede aksler med med tromlebremser. Første aksel er med lift, mens tredie aksel er tvangstyret. Traileren, der har en tilladt totalvægt på 42.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas.DSV Transport A/S blev etableret i 1976 af en gruppe vognmænd, der gennem fire årtier har tilbudt totalløsninger og rådgivning til bygge- og anlægsbranchen, samt asfalt- og betonindustrien. DSV Transport A/S leverer byggematerialer og grus til byggepladser, håndterer jord og affald, samt udlejer containere og andet udstyr. DSV Transport A/S råder over 400 lastbiler og mange forskellige specialkøretøjer.