Kvinde kørte ind i en modkørende lastbil

Tirsdag 27. februar 2024 kl: 10:31

Af: Redaktionen Vidner har over for politiet på Midt- og Vestsjælland forklaret, at de på et tidspunkt så, at kvindens bil begyndte at slingre og køre over i den modsatte vejbane, hvor den stødte sammen med en lastbil.Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at de pårørende er underrettet, og at en bilinspektør har været på stedet for at kortlægge de nærmere omstændigheder ved ulykken.