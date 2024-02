Konfiskeret bil af den hurtige type kommer på auktion

Fredag 9. februar 2024 kl: 09:28

Af: Redaktionen

BCA Auto Auktion i Vejle har fået opgaven med at få solgt den Lamborghini Huracán Spyder på auktion, som tilbage i 2021 blev beslaglagt af Nordjyllands Politi i forbindelse med en sag om vanvidskørsel ved Hjørring.









Bilens ejer blev dømt for vanvidskørsel ved byretten i Hjørring 18. februar 2022, idet retten fandt det bevist, at ejeren havde kørt 228 km/t på Hirtshalsmotorvejen. Retten afgjorde i den forbindelse, at bilen skulle konfiskeres i medfør af Færdselslovens paragraf 133 a, stk. 2. Dommen blev af domfældte anket til Vestre Landsret, som stadfæstede byrettens dom. Og i december 2023 valgte Procesbevillingsnævnet at afvise bilejerens anmodning om tredieinstansbevilling.









- Derfor er straffesagen nu endeligt afgjort ved de danske domstole, og bilen sættes derfor på auktion, siger specialanklager Morten Sønderby fra anklagemyndigheden i Nordjyllands Politi.









- Praksis i denne sag er ikke anderledes end i andre sager, hvor politiet skal bortauktionere biler, knallerter, cykler og så videre. For politiet har det ingen betydning, hvor meget et salg indbringer. Men man kan sige, at skatteborgerne har en interesse i prisen, for pengene fra auktionen tilfalder statskassen, siger han videre.





Anklagemyndigheden i Nordjyllands Politi har ikke flere kommentarer til sagen eller oplysninger om det omtalte køretøj.









Hos BCA Auto Auktion i Vejle - www.bca.com - kan man få nærmere information om auktionen og køretøjet, når auktionsdagen nærmer sig.





© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.